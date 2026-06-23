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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo y un nuevo récord; primer jugador en marcar gol en seis Mundiales

Cristiano Ronaldo y un nuevo récord; primer jugador en marcar gol en seis Mundiales

En el juego contra Uzbekistán, Cristiano Ronaldo abrió la cuenta para Portugal e impuso un registro difícil de igualar en las Copas del Mundo. Acá todos los detalles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán.
Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán.
AFP.

Cristiano Ronaldo se convirtió este martes, con su gol del momentáneo 1-0 ante Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, en el primer jugador en marcar en seis Mundiales distintos.

Cristiano, titular en el once del seleccionador español Roberto Martínez, firmó el 1-0 al rematar un centro de Joao Cancelo a los seis minutos.

Nuno Mendes en Portugal vs. Uzbekistán.
Gol Caracol

Vea el golazo de Nuno Mendes en Portugal vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán.
Gol Caracol

Vea el gol de Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

Bayern Múnich vs PSG
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La noticia que celebran en Bayern Múnich; compañero de Luis Díaz volvió tras perderse el Mundial

El portugués, de 41 años, marcó un gol en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, uno en Catar 2022 y, ahora, uno en la Copa del Mundo de 2026.

El delantero del Al-Nassr conquistó los únicos tres trofeos de la historia de Portugal, una Eurocopa y dos Ligas de Naciones.

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