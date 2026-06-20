¿Cuál será el partido 1.000 en la historia de los mundiales y a qué hora se juega HOY?

El partido que jugarán en Monterrey las selecciones de Japón y Túnez (11 de la noche, hora Colombia) será el partido 1.000 de la Copa del Mundo, en una jornada en la que Alemania puede volver a clasificarse para unos cruces por primera vez desde su título en 2014.

Esta cifra refleja el rápido crecimiento del Mundial en los últimos años: el partido 500 se disputó en Estadios Unidos en 1994, cuando participaban 24 equipos, la mitad de los que compiten en la presente edición en Norteamérica.

"Jugar un partido en un Mundial es un honor y un sueño hecho realidad, pero participar en el partido número 1000 será realmente especial", aseguró en la previa el capitán tunecino, Ellyes Skhiri, citado en el comunicado de la instancia. Más allá del simbolismo, lo que cuentan en una competición son los puntos y las victorias.

- Doce años de espera -

Alemania, cuatro veces campeona del Mundo, volverá a unos cruces mundialistas si vence el sábado a la irreverente Costa de Marfil, liderada por la joven joya Yan Diomandé, que bien conocen en la Bundesliga por haber jugado la última temporada en el RB Leipzig.

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La última vez que la Mannschaft disputó una eliminatoria fue en 2014, año de su último título. Luego vivió dos humillantes eliminaciones en la primera fase, tanto en Rusia 2018 como en Catar 2022.

Gol de Alemania vs Curazao AFP

Tras la exhibición en el estreno (goleada 7-1 ante Curazao) el capitán germano Joshua Kimmich instó a sus compañeros a mantener los pies en el suelo y alertó del peligro de Costa de Marfil, un equipo con "jugadores espectaculares en ataque".

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Este Grupo E se completará con el Ecuador-Curazao, en el que los sudamericanos están obligados a ganar y por la mayor diferencia de goles posible para seguir soñando con la clasificación a la siguiente fase, luego de haber perdido en el debut frente a los Elefantes marfileños.

No obstante, el DT de la Tri, el argentino Sebastián Beccacece, pidió a sus jugadores que sólo piensen en la victoria y no en la goleada: "No somos Alemania", resumió.

En el otro Grupo F, además del ya comentado Japón-Túnez, Países Bajos y Suecia disputarán un vibrante encuentro en el que los nórdicos, que golearon a los tunecinos, se asegurarán la clasificación para los cruces en caso de victoria.

El equipo "Oranje", uno de los aspirantes a llegar a las últimas rondas, está obligado a sumar los tres puntos para seguir aspirando a la primera plaza de la llave y tener, a priori, un camino más asequible.

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- Almirón, primera víctima de la 'Ley Vini' -

Tras el incidente ocurrido esta misma temporada en un Benfica-Real Madrid en la Champions, en la que el argentino del equipo portugués Gianluca Prestianni supuestamente lanzó un insulto racista a Vinicius, la FIFA anunció que a partir de este mundial, cualquier jugador que hablase a un rival tapándose la boca, sería expulsado.

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Y el paraguayo Miguel Almirón fue el primer futbolista en ser castigado por la llamada "Ley Vinicius". El ex del Newcastle se tapó la boca para hablar con un rival turco y acabó expulsado justo antes de la pausa.

Paraguay tiró de heroica para llevarse una victoria mínima ante Turquía que permite a los guaraníes mantener aspiraciones de clasificación y elimina definitivamente a los otomanos de Arda Güler.

Uno de los dos protagonistas que provocó el cambio de reglamento, Vinicius, volvió a brillar en la victoria de Brasil contra Haití por 3-0 (con un gol y una asistencia) que acerca al Scratch a la siguiente fase.