Daniel Muñoz sobre elogios del DT de España; "en Colombia prevalece la humildad; no somos máquinas"

Daniel Muñoz es el goleador de la Selección Colombia en el Mundial 2026 luego de anotarle gol a Uzbekistán y a RD Congo. Este viernes, contra Ghana por los dieciseisavos de final, podría volver al once titular, tras ser suplente y tener un poco de descanso en la tercera fecha de la fase de grupos frente a Portugal.

El jugador del Crystal Palace habló este jueves con la prensa, en la previa al duelo contra los africanos. Muñoz habló sobre los elogios de Cafú, Luis de la Fuente y lo que debe hacer la 'tricolor' para superar al conjunto dirigido por Carlos Queiroz.

Daniel Muñoz, lateral derecho de la Selección Colombia, en un partido del Mundial 2026 AFP

¿Regresará a la titular?

"Es especial para todos. La decisión será del técnico. Todos estamos listos para aportar dentro o fuera de la cancha. Obviamente, todos queremos estar en el campo de juego y marcar. Ya en lo personal, obviamente quiero anotar y ayudar al equipo porque eso viene bien para uno".

¿Qué opina de los elogios de Cafú hacia usted?

"Es un orgullo porque es un referente en mi posición. Si lo dice él, me motiva. Tomo las palabras, con humildad, y seguiré trabajando. Lo que hago no es con el fin de competir con alguien, sino aportar lo que más pueda".



¿Dónde está la clave para ganar?

"Lo más importante es estar seguros atrás, vigilar la espalda y controlar todo. Si manejamos el balón, será difícil que ellos puedan hacer algo".

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¿De qué manera se imagina el encuentro?

"Va a ser un juego intenso. Nadie le va a regalar nada a nadie. Lo importante es que estemos unidos, fuertes y mentalizados. Al final, el que tenga más hambre es el que va a ganar".

El técnico de España los ubica como favoritos, ¿Cómo reaccionar a ello?

"Siempre que hablamos con los chicos, lo más importante es la humildad, sea en la victoria o derrota. No somos máquinas, ni qué vaya a pasar después, pero lo que queremos es ganar y darle una alegría al pueblo colombiano. La victoria no depende de nosotros, sino de Dios".