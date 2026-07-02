España ganó 'facilito' y clasificó a octavos de final del Mundial 2026; 3-0 sobre Austria

Con goles de Mikel Oyarzabal, en dos oportunidades, y de Pedro Porro, la Selección de España superó este jueves con un marcador de 3-0 a una Austria que nunca pudo reaccionar, ni revertir el estilo de juego de su rival. La roja avanzó de esa manera a los octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, confirmando que es uno de los seleccionados con aspiraciones en el certamen orbital que organiza la FIFA.

España siempre atacó, fue al frente y puso condiciones, sin que los austriacos pudieran poner correctivos en la zona defensiva. De haber sido por varias salvadas providenciales del arquero Schlager, el marcado pudo ser más abultado. En acción estuvo Lamine Yamal, quien fue un constante dolor de cabeza para sus rivales, al igual que Oyarzabal.

Finalizado el compromiso mundialista, los jugadores que dirige Luis de la Fuente festejaron un nuevo paso en la cita mundialista, mientras que sus seguidores en las tribunas de estadio de Los Ángeles también gozaron de ese positivo resultado.

Acción de juego entre Selección de España vs. Selección de Austria AFP