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Gol Caracol  / España ganó 'facilito' y clasificó a octavos de final del Mundial 2026; 3-0 sobre Austria

España ganó 'facilito' y clasificó a octavos de final del Mundial 2026; 3-0 sobre Austria

España confirmó su superioridad en el partido de este jueves en Los Ángeles y venció de fácil manera a una Austria que no puso mayor resistencia. Incluso pudo ser mayor la goleada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jul, 2026
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Selección de España vs. Selección de Austria
Celebración de la Selección de España ante la Selección de Austria
AFP

Con goles de Mikel Oyarzabal, en dos oportunidades, y de Pedro Porro, la Selección de España superó este jueves con un marcador de 3-0 a una Austria que nunca pudo reaccionar, ni revertir el estilo de juego de su rival. La roja avanzó de esa manera a los octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, confirmando que es uno de los seleccionados con aspiraciones en el certamen orbital que organiza la FIFA.

Pedro Porro, en acción de juego con España frente a Austria por el Mundial 2026.
Gol Caracol

Pedro Porro amplió el tablero para España; así fue su gol a Austria en el Mundial 2026

Mikel Oyarzabal, jugador de España.
Gol Caracol

Vea el gol de Mikel Oyarzabal en España vs. Austria, en el Mundial 2026

España siempre atacó, fue al frente y puso condiciones, sin que los austriacos pudieran poner correctivos en la zona defensiva. De haber sido por varias salvadas providenciales del arquero Schlager, el marcado pudo ser más abultado. En acción estuvo Lamine Yamal, quien fue un constante dolor de cabeza para sus rivales, al igual que Oyarzabal.

Finalizado el compromiso mundialista, los jugadores que dirige Luis de la Fuente festejaron un nuevo paso en la cita mundialista, mientras que sus seguidores en las tribunas de estadio de Los Ángeles también gozaron de ese positivo resultado.

Selección de España vs. Selección de Austria
Acción de juego entre Selección de España vs. Selección de Austria
AFP

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