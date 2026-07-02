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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Rafael Santos Borré, cerca de ser jugador de River Plate; a mínimos detalles de su oficialización
Exclusivo

Rafael Santos Borré, cerca de ser jugador de River Plate; a mínimos detalles de su oficialización

Hace un par de horas se conoció reveladora información respecto al futuro de Rafael Santos Borré, quien tendría los días contados en el Internacional de Porto Alegre.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 2 de jul, 2026
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Rafael Santos Borre
Rafael Santos Borre; nuevo jugador de RiverPlate
AFP

En plena temporada mundialista son varios los equipos que ya se centran en lo que será el inicio de la próxima temporada, buscando ser protagonistas en todos los torneos a jugar. En ese contexto, los colombianos no se salvan y ya se hablan de los posibles movimientos en este mercado de fichajes. Uno de ellos es Rafael Santos Borré, quien tendría los días contados en el Internacional de Porto Alegre. Y es que hay acercamientos con un gigante del continente, que lo tendría en mente para la Copa Sudamericana y el torneo local, en esta segunda parte del año.

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Según pudo conocer Gol Caracol, el colombiano tendría casi que cerrado su fichaje con River Plate de Argentina, conjunto en el que ya había jugado y conoce muy bien.

"Santos Borre va a fichar por River. Aún no ha firmado, pero lo hará en las próximas horas", le contaron a Gol Caracol referente a lo que será el futuro del atacante 'cafetero', quien llegaría a las toldas de la 'banda cruzada' como una de las principales figuras y 'bombazos' de este mercado.

Rafael Santos Borré, antiguo jugador del Internacional de Porto Alegre, ahora nuevo jugador de River Plate
Rafael Santos Borré, antiguo jugador del Internacional de Porto Alegre, ahora nuevo jugador de River Plate
Twitter Oficial de Internacional

Cabe destacar que el goleador colombiano tuvo un paso exitoso por el club argentino, solo hace un par de años, antes de emprender vuelo hacia el fútbol europeo, donde también dio de qué hablar, coronándose campeón de la UEFA Europa League con el Eintracht Frankfurt y vistiendo los colores de otros importantes equipos en el continente.

El regreso del delantero barranquillero despierta una enorme ilusión en la afición del equipo argentino de River Plate, que aún recuerda las cuatro temporadas del jugador con sus goles decisivos y su entrega incansable. Su llegada promete devolverle la mística copera al ataque del conjunto de Núñez para afrontar los retos del semestre.

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