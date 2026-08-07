Luto en el fútbol de Tailandia; jugador falleció en pleno partido, tras impacto de un rayo

El fútbol de Tailandia atraviesa horas de profundo luto, tras la trágica muerte del futbolista Safwan Awae, jugador del Yala FC, quien perdió la vida luego de que un rayo impactara el terreno de juego durante un partido disputado en la provincia de Narathiwat. El deportista tenía 24 años.

El dramático hecho ocurrió en medio de una fuerte tormenta eléctrica, cuando el encuentro todavía se estaba disputando pese a las difíciles condiciones climáticas. En cuestión de segundos, un potente relámpago cayó muy cerca de varios jugadores, provocando una explosión de luz y humo que dejó a varios futbolistas tendidos sobre el césped.

🚨BREAKING🚨 Lightning Strike and keeled Thai league 3 footballer Safwan Awae during a match in Thailand💔😭🕊️ pic.twitter.com/yaOdkO6LwL — LORD EQUITY®️ 🇦🇷🇪🇸 (@Mr_Equityy) August 6, 2026

Toda la escena quedó registrada en video. Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, muestran el instante exacto en el que el rayo impacta el campo de juego. De inmediato, compañeros, rivales y aficionados corren desesperadamente para auxiliar a los afectados, mientras el partido queda completamente detenido.

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Awae fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde los equipos de emergencia intentaron salvarle la vida. Sin embargo, las graves lesiones ocasionadas por la descarga eléctrica terminaron siendo fatales. Además de la muerte del jugador, al menos una docena de personas resultaron heridas, varias de ellas con quemaduras, por lo que también recibieron atención médica.



Luto en el mundo, luego de que se confirmara el fallecimiento de un joven futbolista Getty Images

Tras conocerse la noticia, el Yala FC y la Federación de Fútbol de Tailandia expresaron sus condolencias a la familia del jugador y lamentaron la pérdida de una joven promesa que apenas había llegado al club días atrás.