Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Luto en el fútbol de Tailandia; jugador falleció en pleno partido, tras impacto de un rayo

Luto en el fútbol de Tailandia; jugador falleció en pleno partido, tras impacto de un rayo

El doloroso momento quedó registrado en un video, el cual ya le da la vuelta al mundo, y, además, se revelaron más detalles de lo acontecido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de ago, 2026
Comparta en:
Jugador falleció en un partido en Tailandia
Jugador falleció en un partido en Tailandia
Captura de pantalla de video

El fútbol de Tailandia atraviesa horas de profundo luto, tras la trágica muerte del futbolista Safwan Awae, jugador del Yala FC, quien perdió la vida luego de que un rayo impactara el terreno de juego durante un partido disputado en la provincia de Narathiwat. El deportista tenía 24 años.

Jayden Adams en la formación de la Selección Sudáfrica el Mundial 2026.
Gol Caracol

Luto en el Mundial 2026; murió futbolista que jugó tres partidos de la fase de grupos

El dramático hecho ocurrió en medio de una fuerte tormenta eléctrica, cuando el encuentro todavía se estaba disputando pese a las difíciles condiciones climáticas. En cuestión de segundos, un potente relámpago cayó muy cerca de varios jugadores, provocando una explosión de luz y humo que dejó a varios futbolistas tendidos sobre el césped.

Últimas noticias

Lamine Yamal disfrutando de sus vacaciones en Medellín.
Gol Caracol

Lamine Yamal no para de disfrutar en Colombia; apareció en Medellín con Ryan Castro

Gianni Infantino con la Copa del Mundo
Gol Caracol

La UEFA mira con desconfianza a Gianni Infantino, presidente de FIFA; "intentó desfigurar el fútbol"

Toda la escena quedó registrada en video. Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, muestran el instante exacto en el que el rayo impacta el campo de juego. De inmediato, compañeros, rivales y aficionados corren desesperadamente para auxiliar a los afectados, mientras el partido queda completamente detenido.

Publicidad

Awae fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde los equipos de emergencia intentaron salvarle la vida. Sin embargo, las graves lesiones ocasionadas por la descarga eléctrica terminaron siendo fatales. Además de la muerte del jugador, al menos una docena de personas resultaron heridas, varias de ellas con quemaduras, por lo que también recibieron atención médica.

Luto en el mundo, luego de que se confirmara el fallecimiento de un joven futbolista
Luto en el mundo, luego de que se confirmara el fallecimiento de un joven futbolista
Getty Images

Tras conocerse la noticia, el Yala FC y la Federación de Fútbol de Tailandia expresaron sus condolencias a la familia del jugador y lamentaron la pérdida de una joven promesa que apenas había llegado al club días atrás.

Franco Baresi, exjugador italiano.
Gol Caracol

Luto en el fútbol; falleció Franco Baresi, campeón del Mundo con Italia y leyenda del AC Milan

Bismar Córdoba Tolima
Fútbol Colombiano

Luto en el fútbol colombiano por la muerte de un ex jugador del Tolima y Once Caldas

Hernando Tovar
Fútbol Colombiano

Luto en la Selección Colombia y en Santa Fe; murió un mundialista de nuestro país

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Publicidad

Publicidad

Publicidad