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Gol Caracol  / "Ecuador, junto con Colombia, creció mucho y ya alcanzó el nivel de Argentina y Brasil"

"Ecuador, junto con Colombia, creció mucho y ya alcanzó el nivel de Argentina y Brasil"

El buen papel en las Eliminatorias Sudamericanas, sumada a la victoria sobre Alemania en el Mundial 2026, llevaron a que Ecuador reciba esta clase de elogios.

Por: EFE
Actualizado: 29 de jun, 2026
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La Selección Colombia y Ecuador, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026
La Selección Colombia y Ecuador, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026
AFP

Javier Aguirre, seleccionador de México, aseveró que Ecuador, su rival en dieciseisavos de final de este Mundial 2026, ha demostrado que se ha puesto al nivel de Colombia, Brasil y Argentina.

"Ecuador ha crecido muchísimo. Estaba por debajo de los de siempre, Uruguay, Argentina y Brasil, pero ahora Ecuador alcanzó, junto con Colombia, ese nivel. Tiene muchos jugadores fuera de su liga, es un rival de mucho respeto, ha crecido en su área y a nivel mundial con esa exportación de jugadores", aseguró el entrenador.

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La selección mexicana se medirá este martes a Ecuador en partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como estadio Azteca, que alberga su tercera justa mundialista.

Aguirre destacó lo mostrado por los ecuatorianos en la eliminatoria de Conmebol, en la que terminaron en segundo lugar, y en la fase de grupos en esta Copa del Mundo, en la que vencieron a Alemania en la última jornada, lo que habla de lo complejo que será derrotarlos.

"Espero un Ecuador muy intenso, con una presión muy alta. Combativos en el mano a mano. Espero un juego muy cerrado, de muchos duelos individuales. Le ganaron a Alemania y eso dice todo, por lo que vamos a tener que estar muy alertas para imponer nuestro estilo y llevarnos el triunfo", explicó.

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El 'Vasco' aprovechó para reconocer la capacidad del argentino Sebastián Beccacece, seleccionador de su oponente, a quien se ha enfrentado en otras ocasiones.

La Selección Ecuador avanzó a los 16avos de final, en el Mundial 2026.
La Selección Ecuador avanzó a los 16avos de final, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

"Ecuador tienen un equipo que te permite jugar muy poco en su campo, es de los mejores de los 48 de este Mundial. Es un equipo intenso y valiente como su entrenador. A Beccacece lo conozco de España, plantea los partidos muy bien, va a ser un reto muy bonito", puntualizó.

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El estratega subrayó que para lograr la clasificación a la siguiente ronda su equipo deberá imponer su estilo de juego.

"Tenemos de todo, menos ansiedad o nerviosismo, al contrario. Debemos hacer un partido casi perfecto para mantenernos en el Mundial. Espero que estemos bien en bloque medio y bajo, ser contundentes para estar bien", apuntó.

Javier Aguirre aceptó que su confianza para encarar este partido viene de lo maduro que ve a su grupo de jugadores, a pesar de su juventud.

"Es sorprendente la madurez que me han mostrado estos chicos, me contagian, tengo 67 años y diría que podría ser el abuelo de muchos de ellos. Son Chavos que no le tienen miedo a nada, al éxito ni a lo que pueden lograr y eso te contagia. Yo los dejo que sueñen y se entreguen", concluyó.

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