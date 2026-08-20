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Gol Caracol  / El mítico Maracaná será sede del partido inaugural y de la final de la Copa del Mundo Femenina 2027

El mítico Maracaná será sede del partido inaugural y de la final de la Copa del Mundo Femenina 2027

La competencia se llevará a cabo del 24 de junio al 25 de julio de 2027. La FIFA anunció que el Maracaná será sede de los dos partidos más importantes del certamen.

Por: EFE
Actualizado: 20 de ago, 2026
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Estadio Maracaná
Estadio Maracaná
AFP

El mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, una de las ocho sedes de la Copa del Mundo femenina de fútbol 2027, albergará tanto el partido inaugural como la final del torneo, informó la FIFA este jueves.

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Maracaná, que ya acogió las finales de los Mundiales masculinos de 1950 y 2014, será el escenario en el que Brasil, campeona de Sudamérica y una de las favoritas para el titulo que actualmente posee España, iniciará su andadura el jueves 24 de junio, mientras que la final se disputará también en el emblemático estadio el 25 de julio.

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La FIFA publicó hoy el calendario de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, que disputarán 32 selecciones, confirma las fechas de los 64 partidos y cómo se distribuirán entre las ocho ciudades anfitrionas de Brasil, en coincidencia con el sorteo de la fase preliminar del torneo clasificatorio que tuvo lugar en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza).

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Además de debutar en Maracaná, Brasil disputará sus otros dos partidos de la fase de grupos en el Arena Itaquera de São Paulo, el martes 29 de junio, y en el Estadio Nacional de Brasilia, el domingo 4 de julio.

Cada una de las ocho ciudades anfitrionas acogerá al menos siete partidos, entre ellos, como mínimo, uno de la fase de eliminación directa: Brasilia, Porto Alegre, Recife y Salvador albergarán partidos hasta octavos de final, mientras que Belo Horizonte, Fortaleza, Río de Janeiro y São Paulo serán las sedes de los cuartos de final.

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"Nos entusiasma vivir un nuevo capítulo de la historia del fútbol femenino, que el próximo año reunirá en Brasil a las mejores jugadoras y entrenadoras del mundo, junto con la afición y las comunidades locales", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.

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"Me emociono solo de pensar en la extraordinaria pasión, alegría y energía que la afición brasileña aportará a la competición cuando las ocho ciudades anfitrionas reciban al mundo", agregó.

La FIFA explicó quie el calendario de partidos se ha elaborado de manera que la expectación vaya en aumento a lo largo de la competición hasta alcanzar su punto culminante en la final. São Paulo, epicentro del fútbol femenino en Sudamérica, acogerá una de las semifinales y el partido por el tercer puesto, mientras que la otra semifinal y la final se disputarán en Maracaná.

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