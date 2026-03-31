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Gol Caracol  / El Mundial 2026 se quedó sin Lewandowski: Polonia perdió con Suecia, tras gol al último minuto

El Mundial 2026 se quedó sin Lewandowski: Polonia perdió con Suecia, tras gol al último minuto

En un apasionante partido, por el repechaje europeo al Mundial 2026, el delantero polaco, Robert Lewandowski, fue opacado por Viktor Gyökeres, figura con su tanto.

Por: EFE
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Robert Lewandowski y Polonia se quedaron sin Mundial 2026, tras perder con Suecia
Robert Lewandowski y Polonia se quedaron sin Mundial 2026, tras perder con Suecia
Getty Images

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