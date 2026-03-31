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Gol Caracol  / Turquía volvió a un Mundial después de 24 años; ganó 1-0 y eliminó a Kosovo

Turquía volvió a un Mundial después de 24 años; ganó 1-0 y eliminó a Kosovo

Con un solitario gol de Kerem Akturkoglu, Turquía superó a Kosovo en su casa y consiguió su tiquete a la Copa del Mundo que tiene como sede Estados Unidos, Canadá y México.

Por: EFE
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Kerem Akturkoglu anotó el gol del triunfo de Turquía sobre Kosovo.
Kerem Akturkoglu anotó el gol del triunfo de Turquía sobre Kosovo.
Getty Images.

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