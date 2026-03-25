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Gol Caracol  / El Mundial 2026 va por un récord histórico; la FIFA trabaja para hacerlo realidad

El Mundial 2026 va por un récord histórico; la FIFA trabaja para hacerlo realidad

Faltan tan solo 78 días para que la copa del mundo inicie, y la FIFA desde ya busca la manera de superar un récord importante para la organización.

Por: EFE
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el sorteo del Mundial 2026
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el sorteo del Mundial 2026
Foto: AFP

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