Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Premier League 2026/27: cuándo inicia y partidos de la primera fecha

Premier League 2026/27: cuándo inicia y partidos de la primera fecha

La Premier League 2026/27 ya tiene calendario definido: el campeón Arsenal abrirá el torneo y así quedaron los partidos de la primera jornada del fútbol inglés.

Por: EFE
Actualizado: 19 de jun, 2026
Comparta en:
Arsenal celebra final Champions League
Arsenal celebra en la final Champions League - Foto:
AFP

La Premier League 2026/2027 comenzará el 21 de agosto con el partido entre el Arsenal, vigente campeón de la competición, frente al Coventry City, uno de los tres equipos que consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés.

Los 'Gunners', que consiguieron levantar el torneo doméstico veintidós años después, iniciarán su andadura para revalidar el título recibiendo al equipo de Frank Lampard, mientras que el Manchester City, ya sin el técnico Pep Guardiola, jugará en su estadio frente al Bournemouth.

Pelota de la Serie A de Italia.
Gol Caracol

Luto en el fútbol: murió el único jugador que fue goleador en las tres divisiones de Italia

Brasil vs. Haití - Mundial 2026.
Gol Caracol

A qué hora juega HOY Brasil vs. Haití, por el grupo C del Mundial 2026

Daniel Muñoz, lateral derecho de la Selección Colombia, celebra su gol en el Mundial 2026
Selección Colombia

Daniel Muñoz está "viviendo un lindo sueño"; emotivo mensaje, tras su gol en Mundial 2026

Por otro lado, el Liverpool se enfrentará al Newcastle United como visitante, en lo que será el debut de Andoni Iraola como entrenador de los 'Reds'.

La Premier League hizo oficial este viernes todo el calendario, con 380 partidos en total, y que terminará el domingo 30 de mayo.

JORNADA 1 PREMIER LEAGUE:

Publicidad

Viernes 21 de agosto

Arsenal - Coventry City

Publicidad

Sábado 22 de agosto

Hull City - Manchester United

Everton - Crystal Palace

Ipswich Town - Sunderland

Publicidad

Nottingham Forest - Leeds United

Brentford - Tottenham Hotspur

Publicidad

Domingo 23 de agosto

Brighton & Hove Albion - Aston Villa

Manchester City - AFC Bournemouth

Newcastle United - Liverpool

América se enfrenta a Santa Fe en los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
Fútbol Colombiano

América de Cali se mueve; confirmó un fichaje, una baja y hay siete jugadores en duda

México celebra la victoria sobre Corea del Sur en la fecha 2 del grupo A del Mundial 2026
Gol Caracol

México, primer clasificado a dieciseisavos de final del Mundial 2026; venció 1-0 a Corea del Sur

México derrotó a Corea del Sur y avanzó a dieciseisavos de final del Mundial 2026
Gol Caracol

Así quedó la tabla de posiciones del grupo A del Mundial 2026; primer clasificado a dieciseisavos

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Premier League

Publicidad

Publicidad

Publicidad