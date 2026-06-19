Premier League 2026/27: cuándo inicia y partidos de la primera fecha

La Premier League 2026/2027 comenzará el 21 de agosto con el partido entre el Arsenal, vigente campeón de la competición, frente al Coventry City, uno de los tres equipos que consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés.

Los 'Gunners', que consiguieron levantar el torneo doméstico veintidós años después, iniciarán su andadura para revalidar el título recibiendo al equipo de Frank Lampard, mientras que el Manchester City, ya sin el técnico Pep Guardiola, jugará en su estadio frente al Bournemouth.

Por otro lado, el Liverpool se enfrentará al Newcastle United como visitante, en lo que será el debut de Andoni Iraola como entrenador de los 'Reds'.

La Premier League hizo oficial este viernes todo el calendario, con 380 partidos en total, y que terminará el domingo 30 de mayo.



JORNADA 1 PREMIER LEAGUE:

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Viernes 21 de agosto

Arsenal - Coventry City

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Sábado 22 de agosto

Hull City - Manchester United

Everton - Crystal Palace

Ipswich Town - Sunderland

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Nottingham Forest - Leeds United

Brentford - Tottenham Hotspur

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Domingo 23 de agosto

Brighton & Hove Albion - Aston Villa

Manchester City - AFC Bournemouth

Newcastle United - Liverpool