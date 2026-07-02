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Gol Caracol  / El ritual en Monserrate para respaldar a la Selección Colombia y "neutralizar" al brujo de Ghana

El ritual en Monserrate para respaldar a la Selección Colombia y "neutralizar" al brujo de Ghana

Este jueves, decenas de personas acudieron al Cerro de Monserrate y realizaron un ritual para "contrarrestar" al brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam.

Por: EFE
Actualizado: 2 de jul, 2026
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Grupo de aficionados colombianos subieron al Cerro de Monserrate.
Grupo de aficionados colombianos subieron al Cerro de Monserrate.
archivo.

Decenas de aficionados colombianos acompañados de un presunto chamán subieron este jueves al cerro de Monserrate, en Bogotá, para pedir por la clasificación de la selección a los octavos de final del Mundial 2026 y, según dijeron, "contrarrestar" los supuestos rituales del brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam.

La caminata, convocada en redes sociales, reunió a hinchas vestidos con la camiseta de la selección, quienes recorrieron desde primeras horas del día los 1.605 escalones que conducen al santuario.

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En la cima, un colombiano que se presentó como supuesto chamán, vestido con pieles, un sombrero vueltiao y una maraca, encabezó una oración para pedir protección para la Tricolor.

"Con el poder de la fiebre amarilla, lo declaro hoy aquí ante el señor caído de Monserrate. Amén, amén y amén. Aleja las víboras, aleja la serpiente, la víbora cascabel; aléjala de la selección Colombia porque hoy, mañana y siempre estamos acá con la Tricolor. Amarillo, azul y rojo, así se viste mi corazón", proclamó ante la prensa.

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A comienzos del Mundial, Ghana venció por 1-0 a Panamá y, antes de enfrentarse a Inglaterra, el brujo Nana Kwaku Bonsam aseguró ante la prensa que había "maldecido" al delantero Harry Kane para impedir que anotara.

El encuentro terminó con un empate sin goles, lo que hizo que sus declaraciones se viralizaran en redes sociales y el brujo ghanés se convirtiera en uno de los personajes más polémicos del Mundial.

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En Colombia, la presencia de chamanes o líderes espirituales en actos públicos no es algo nuevo. En varias ocasiones han sido convocados para realizar rituales destinados presuntamente a evitar la lluvia durante conciertos y ceremonias oficiales, como ocurrió antes de la posesión presidencial de Juan Manuel Santos en 2010.

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