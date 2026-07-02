Para Colombia vs. Ghana sobran garantías; pitará Clément Turpin, de los mejores árbitros del mundo

Colombia vs. Ghana es un duelo que decidirá este viernes a otro clasificado más para los octavos de final del Mundial 2026. Y para este importante compromiso de la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá, fue designado como árbitro principal a Clément Turpin; un colegiado con grandes pergaminos en el fútbol de élite.

A sus 44 años, el oriundo de Oullins-Pierre-Bénite, en Francia, es considerado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) como el mejor árbitro del mundo; así que sin duda, habrá garantías para el compromiso entre colombianos y ghaneses, de este viernes, en el estadio de Kansas City.

Este reconocimiento lo obtuvo Turpin, gracias a sus destacadas actuaciones en los más recientes campeonatos efectuados por la UEFA y la FIFA.



Para conocer un poco más de cómo es en lo disciplinario el juez central francés, en Gol Caracol dialogamos con José Borda, analista arbitral. De entrada, manifestó que el 'galo' por su trayectoria no tendrá mayores inconvenientes en el juego de la Copa del Mundo. Igualmente, entre sus cualidades principales indicó que no es tarjetero y que se gana el respeto dentro del campo.

Clément Turpin, árbitro para Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026. Foto: AFP

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"Clément Turpin será el árbitro francés encargado de dirigir el partido entre Colombia y Ghana. Entre sus principales características sobresale su estilo de dirección. Es un árbitro respetuoso con los jugadores, no recurre a los gritos y se gana el respeto dentro del campo con decisiones acertadas. Además, no es un árbitro tarjetero; por el contrario, privilegia el diálogo y la conciliación", precisó Borda en charla con este portal.

Turpin ya dirigió en dos compromisos en el presente Mundial: Inglaterra vs. Croacia y Paraguay contra Australia, y en lo disciplinario estuvo correcto.

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"En sus dos partidos anteriores apenas mostró dos tarjetas. Incluso, en el encuentro entre Paraguay y Australia, que fue el primero que dirigió, no amonestó ni expulsó a ningún jugador; esto demuestra su capacidad para controlar el juego, hacerse respetar por los futbolistas y mantener el orden sin recurrir constantemente a las sanciones disciplinarias", añadió Borda.

Utiliza el VAR cuando es necesario

En su carrera como árbitro, Turpin se ha caracterizado por darle mucho fluido al juego, no pita falta menores y en el caso de las ayudas tecnológicas, el VAR, sólo lo consulta cuando es necesario. Asume sus responsabilidades dentro del campo de juego.

"Otra de sus fortalezas es que imprime mucha fluidez al partido. En sus dos presentaciones anteriores sancionó un promedio de 17 faltas, una cifra que refleja que permite jugar y evita interrumpir el desarrollo del encuentro por infracciones menores. También utiliza poco el VAR; es un árbitro que asume la responsabilidad de sus decisiones en el terreno de juego, tanto en el aspecto técnico como en el disciplinario. Solo recurre al videoarbitraje cuando es necesario, consciente de que esta herramienta está para respaldarlo en caso de un error", complementó Borda.

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Y es que según José Borda, a la Selección Colombia le han correspondido buenos cuerpos arbitrales en su periplo en el Mundial 2026. "Anthony Taylor, quien dirigió el partido frente a Uzbekistán, ocupa el puesto 14 en el ranking de la IFFHS; el italiano Maurizio Mariani, encargado del encuentro contra RD Congo, está ubicado en la décima posición del mismo escalafón; y Alireza Faghani, quien arbitró el compromiso frente a Portugal, es considerado el cuarto mejor árbitro del mundo, según la IFFHS".

Clément Turpin, árbitro para Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026. Foto: AFP

Ahora, con respecto a Clément Turpin, no dudó en afirmar que "será el turno para el uno" de este ranking.

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"Ofrecerá garantías para ambas selecciones. Su trayectoria y sus recientes actuaciones demuestran que es un árbitro confiable, con criterio para impartir justicia. Como cualquier juez, puede equivocarse en alguna acción, porque los árbitros perfectos no existen. Clément Turpin tendrá la oportunidad de ratificar su prestigio y el palmarés construido con sus destacadas actuaciones. Considero que no tendrá mayores inconvenientes, ya que cuenta con la experiencia y el conocimiento necesarios para dirigir encuentros de esta importancia", terminó por indicar el analista arbitral sobre el colegiado francés.