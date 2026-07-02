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Gol Caracol  / Quién es el brujo de Ghana, y contra el que se hizo peregrinación en Monserrate

Quién es el brujo de Ghana, y contra el que se hizo peregrinación en Monserrate

En la previa de Colombia vs. Ghana por los dieciseisavos de final, este brujo ghanés advirtió que usará sus poderes para evitar que Colombia pase de ronda en el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jul, 2026
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Nana Kwaku Bonsam, brujo de Ghana.
Nana Kwaku Bonsam, brujo de Ghana.
Fotos: Getty y AFP

La Selección Colombia y Ghana rivalizarán por primera vez en un Mundial. Este viernes, la 'tricolor' y las 'estrellas negras' medirán fuerzas en pro de avanzar a los octavos de final de la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá, pero en la previa del compromiso, ha llamado la atención porque un reconocido brujo del país africano advirtió que utilizará sus poderes para contrarrestar las cualidades del combinado entrenado por Néstor Lorenzo, pero en especial a James Rodríguez.

No es la primera vez que éste curandero tradicional de la nación de Ghana avisa que usará su magia en pro del beneficio de la escuadra entrenada por Carlos Queiroz, ya que en esta Copa del Mundo metió su mano para que Harry Kane no pudiese anotarle a la escuadra de África occidental en la fase grupos; el juego quedó 0-0. El personaje en cuestión es Nana Kwaku Bonsam.

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A raíz de esta advertencia que lanzó Kwaku Bonsam sobre usar sus poderes en contra de la Selección Colombia para el partido de los dieciseisavos, en la ciudad de Bogotá convocaron a una peregrinación al Cerro de Monserrate, este jueves, como único objetivo de orar al Señor Caído para que las 'maldiciones' del brujo ghanés no tocaran a ninguna de las estrellas de la Selección Colombia.

Este llamado fue cumplido por los fanáticos de la 'amarilla', que hicieron presencia en el emblemático lugar de la capital de la República. Cientos ascendieron por el sendero, vestidos con los colores patrios y banderas a cuestas; incluso llevaron a un chamán. Lo cierto es que la gente madrugó y cumplió a la promesa de fe hacia la 'tricolor'.

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Quién es el brujo de Ghana, y contra el que se hizo peregrinación en Monserrate

Hay que indicar que el verdadero nombre de Nana Kwaku Bonsam es Stephen Osei Mensah, y es un conocido sacerdote tradicional y curandero ghanés. Nació en 1973 en la región de Ashanti, en Ghana.

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En su historia de vida data que sobrevivió a una violenta explosión de gas en su adolescencia, misma que le dejó quemaduras en la cara.

¿A qué hora es Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

Será este viernes 3 de julio con horario de inicio en nuestro país de las 8:30 de la noche, y como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

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