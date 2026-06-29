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Gol Caracol  / En Brasil no escatiman elogios tras el triunfo frente a Japón: "hoy el equipo merece felicitaciones"

En Brasil no escatiman elogios tras el triunfo frente a Japón: "hoy el equipo merece felicitaciones"

Tras vencer 2-1 a Japón sobre el final y sellar su pase a octavos del Mundial 2026; en la 'canarinha' bancan el rendimiento del equipo más allá del agónico triunfo.

Por: EFE
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Brasil ganó en el último minuto y clasificó a octavos de final del Mundial 2026
Brasil ganó en el último minuto y clasificó a octavos de final del Mundial 2026
AFP

Gabriel Magalhaes, defensa de Brasil, afirmó este lunes que su selección necesita "mejorar" para alimentar sus ambiciones de ganar el Mundial, después del trascendental 2-1 logrado contra Japón en los dieciseisavos de final.

"Jugamos contra un gran equipo, sabíamos que teníamos la posibilidad de dar la vuelta al marcador. Necesitábamos tener calma en el tercio final de campo", dijo Gabriel en zona mixta al acabar el encuentro.

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Gabriel dio la asistencia para el 1-1 de Casemiro con un gran centro y Gabriel Martinelli metió el 2-1 en el 96.

"Es el trabajo que hago en mi club, en el Arsenal, jugamos con la línea alta, trabajo mucho esas situaciones", contó sobre su manera de incorporarse al ataque.

"Con Gabri (Martinelli) llevamos 6 años juntos en el Arsenal, desde que llegué me recibió muy bien, es uno que trabaja mucho, estoy muy feliz por él", añadió sobre su compañero.

Gabriel Martinelli celebra su gol con Brasil frente a Japón en el Mundial 2026
Gabriel Martinelli celebra su gol con Brasil frente a Japón en el Mundial 2026
AFP

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Brasil espera a una entre Noruega y Costa de Marfil en octavos de final.

"Pienso que acabamos de terminar un buen partido, ahora vamos a descansar y en la semana vamos a pensar, sabemos que no es un partido fácil, hay selecciones fuertes. Creo que tenemos que mejorar, pero hoy el equipo merece felicitación por ganar hoy", dijo.

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"Fue una victoria muy grande para nosotros, ahora nos tenemos que centrar en el próximo rival", añadió.

Gabriel Martinelli, autor del gol del definitivo 2-1 de Brasil en el minuto 96 ante Japón del partido dieciseisavos de final del Mundial, afirmó que este triunfo fue "colectivo".

"Luchamos hasta el final del partido, fuimos resilientes, es un grupo de mucho carácter. Estoy muy feliz por haber marcado, pero fue una victoria colectiva", dijo Martinelli en zona mixta al acabar el partido del NRG Stadium de Houston.

El extremo del Arsenal tuvo una dedicatoria especial para esta diana.

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"El gol es para mi esposa, mis padres, para todos los brasileños que nos apoyaron aquí y en el mundo entero", afirmó.

Brasil espera en octavos al ganador del partido entre Noruega y Costa de Marfil.

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"Nosotros no tenemos que elegir rival, tenemos que enfocarnos en nosotros, tenemos que confiar en nuestro trabajo, en nuestro equipo", dijo.

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