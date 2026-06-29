Real Madrid tomó una decisión sobre el futuro de Nico Paz; anuncio en pleno Mundial 2026

El volante argentino, Nico Paz, que está disputando el Mundial 2026 con la Albiceleste, seguirá la próxima temporada en el Como tras el acuerdo alcanzado por el club italiano con el Real Madrid, anunciaron ambos equipos este lunes.

De esta forma, el volante de 21 años jugará al menos una tercera temporada en el equipo entrenado por el DT español Cesc Fábregas, que disputará la próxima Liga de Campeones de Europa.

"El Real Madrid, el Como 1907 y Nico Paz han alcanzado un acuerdo para que el jugador permanezca la próxima temporada 2026-2027 en el club italiano", indicó el Real Madrid en un comunicado en su página de internet. Precisó que la operación "se ha llevado a cabo a petición del propio jugador", aunque sin ofrecer cifras del traspaso.

Según medios de prensa españoles, el Real Madrid habría recibido unos 60 millones de euros (68 millones de dólares) a cambio del 100% los derechos del jugador argentino.



En parecidos términos dio a conocer la noticia el club del norte de Italia, también en un lacónico comunicado: "Dicho acuerdo, firmado a petición del propio jugador, contempla además que el Real Madrid mantenga una opción unilateral de recompra de los derechos de Nico Paz para la temporada 2027-2028".

Publicidad

Nico Paz escribió en sus redes sociales que estuvo "muchas semanas meditando" la decisión de continuar en el fútbol italiano.

"He decidido que la mejor opción para mi carrera en estos momentos es seguir en el Como otro año más, club que me dio la oportunidad de crecer y convertirme en el jugador que soy hoy en día", escribió Nico Paz, hijo del exinternacional argentino Pablo Paz.

Publicidad

"Creo personalmente que esta es la mejor decisión tanto para mí como para el Real Madrid, ya que es un año muy importante en esta etapa de mi carrera y una oportunidad única para seguir creciendo como futbolista y prepararme de la mejor manera para el futuro", concluyó el jugador nacido en la isla española de Tenerife.