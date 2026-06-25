En Ecuador no creen en nadie, tras 'triunfazo' contra Alemania; "que sigan teniendo mucha más ropa"

Gonzalo Plata, que anotó este jueves el gol del triunfo por 2-1 contra Alemania y que selló la clasificación de Ecuador a los dieciseisavos, en la última fecha del Grupo E, aseguró que el equipo saldrá con "hambre" en el siguiente partido y que lo dará "todo" para seguir en el Mundial.

"Este es un momento diferente, porque veníamos de sufrir mucho en los dos partidos anteriores, queríamos la clasificación mucho antes, pero esto es así, llegaremos al siguiente partido con esa hambre, dándolo todo pase lo que pase", señaló.

El delantero de 25 años del Flamengo brasileño, afirmó que el propósito en cada juego era marcar el gol lo antes posible, pero que al no poder hacerlo, les tocó sufrir, como les pasó también con Alemania. "Sufrimos hasta el último partido y gracias a Dios se nos dio el resultado".

"ESPERO QUE SIGAN TENIENDO MUCHA ROPA MÁS" 💬🇪🇨



😎 Gonzalo Plata tras la clasificación de Ecuador. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/dktDReQyeB — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

Ecuador debutó en el Grupo E con derrota por 1-0 ante Costa de Marfil y las ilusiones prácticamente se apagaron tras el empate 0-0 con Curazao, pero el triunfo sobre Alemania desató la alegría porque, además, fue la primera victoria sobre los teutones.



Plata añadió que era "increíble" todo lo que están viviendo. "Este equipo siempre tuvo una gran fe, confiamos en Dios y en cada uno de los compañeros, sabemos que tenemos 26 jugadores que estamos dispuestos a dar la vida por todos los aficionados que están aquí, por su forma increíble de llenar los estadios, haciéndonos sentir locales en cada partido".

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"La ilusión está viva", dijo Plata, que añadió que esperaba que los aficionados hayan llevado "mucha ropa", como había anticipado al inicio de la Copa del Mundo, en referencia al tiempo que la selección esperaba quedarse en el torneo. "Nosotros vamos a dar la vida y esperamos que sigan teniendo mucha ropa", expresó.

Cabe destacar que todavía no se sabe cuál será el rival de la 'Tri' en los 16avos.