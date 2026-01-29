Síguenos en:
Gol Caracol  / En el año del Mundial 2026, selección sudamericana nombró a nuevo entrenador

En el año del Mundial 2026, selección sudamericana nombró a nuevo entrenador

El principal objetivo para este entrenador es llevar a dicho combinado al Mundial 2030, después de que no se perdiera en Catar 2022 ni en Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Por: EFE
Actualizado: 29 de ene, 2026
Uruguay y Perú en el encuentro de ida en las eliminatorias al Mundial 2026.
Foto: AFP

