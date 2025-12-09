Síguenos en:
"Erling Haaland es increíble"; desde el Real Madrid ponen en marcha un plan para frenarlo

"Erling Haaland es increíble"; desde el Real Madrid ponen en marcha un plan para frenarlo

Manchester City visita este miércoles al Real Madrid en una nueva jornada de Champions League, y desde los 'merengues' reconocieron las cualidades de Erling Haaland.

Por: EFE
Actualizado: 9 de dic, 2025
Erling Haaland, delantero del Manchester City.
Erling Haaland, delantero del Manchester City.
AFP

