"Erling Haaland es increíble"; desde el Real Madrid ponen en marcha un plan para frenarlo

Aurélien Tchouaméni, centrocampista francés del Real Madrid, elogió a Erling Haaland y el nivel del Manchester City, próximo rival del club blanco en la Champions League, pero aseguró que si recuperan su verdadero nivel y están "todos juntos", pueden ganar.

"Tenemos a muchos jugadores lesionados en defensa, pero hay muchos que pueden jugar en esa posición con un gran nivel también. Tenemos que defender todos juntos y mostrar compromiso en defensa. Jugamos contra un buen equipo como el Manchester y contra Haaland, que es increíble, pero si jugamos a nuestro nivel podemos ganar el partido", dijo en rueda de prensa.

Tchouaméni extendió el mensaje de unidad que previamente lanzó Xabi Alonso en su comparecencia en vísperas del duelo europeo y realizó autocrítica admitiendo que la gran responsabilidad del mal momento del Real Madrid es de sus jugadores.

Erling Haaland, delantero del Manchester City. AFP

"Estamos todos juntos. Si queremos ganar partidos tenemos que luchar todos con el entrenador en la misma dirección. Estamos en el campo y tenemos que hacer nosotros las cosas mejor para ganar. Mañana (miércoles) tenemos una buena oportunidad para cambiar dinámica", opinó.



"Si no ganamos partidos es porque tenemos que hacer las cosas mejor. Con el compromiso de todos, jugar mejor en defensa y ataque. Seguro que vamos a mejorar para ganar porque lo que está pasando ahora no puede ser", añadió.

Admitió el futbolista francés carencias como la falta de continuidad en la presión sobre los rivales. "Tenemos que mejorar en ese aspecto del juego. Cuando empezamos los partidos queremos presionar, a veces lo hacemos bien y otras muy mal. Tenemos que mejorar para recuperar más balones y marcar goles".

Centrado en cambiar la mala dinámica, Tchouméni enfocó el partido ante el City como una oportunidad. "Es un placer jugar la Champions League y sobre todo en casa contra un gran rival. Queremos ganar un partido importante que tenemos muchas ganas de jugar".

"El City es muy bueno, especialmente con balón. Les encanta tener la pelota mucho tiempo. Vamos a tener que estar muy compactos como equipo en defensa y también cuando tengamos el balón, para crear oportunidades para nuestros jugadores ofensivos. Será un partido bonito de ver y de jugar. Estamos deseando llegar al estadio para disfrutar", sentenció.