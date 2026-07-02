Gustavo Puerta y los consejos que ha recibido de James Rodríguez en el Mundial 2026; puro fútbol

Gustavo Puerta se convirtió en la revelación de la Selección Colombia en los últimos meses. Gracias a su buen trabajo en Racing de Santander, se hizo con un cupo en la lista de convocados para el Mundial 2026 y, de paso, le ganó el pulso a Richard Ríos en la titular.
Sobre sus días en la 'tricolor', habló en atención a los medios de comunicación, refiriéndose a la importancia de James Rodríguez para que entrara en el grupo y se acoplara. Además, habló sobre el brujo de Ghana, que ha sido tema a lo largo de la cita orbital.
¿Cómo está de cara a lo que se viene?
"Me siento bien. Lo asumimos con la misma responsabilidad y seriedad. Va a ser un partido complicado, pero estamos enfocados en el trabajo que venimos haciendo y esperamos sacar un buen resultado y ganar el partido".
¿Qué decir del grupo, tras el desgaste de fase de grupos?
"Estamos bien, terminamos contentos, más por ser primeros y clasificar. El grupo está fuerte desde lo físico y lo mental. Hay motivación".
¿Cuál es el análisis que hacen de Ghana?
"Hemos visto videos y es un equipo que se planta en un bloque bajo, con buenas transiciones. Va a ser complicado, físico y duro, pero haremos el trabajo que hacemos con el balón, proponiendo desde el inicio y llegarán los espacios".
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¿Le piden que se anime desde lejos?
"La media distancia siempre es una opción, para mí y mis compañeros. Es un arma que utilizamos para abrir partidos, más contra rivales que se plantan abajo como Ghana".
El técnico de España los ubica como favoritos, ¿Cómo reaccionar a ello?
"La manejamos con la humildad que nos caracteriza. Pensamos en trabajar bien. Afuera, hablan bien o mal, pero tenemos que seguir enfocados, ya que eso nos va a dar el plus para crecer y avanzar".
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En Ghana hay un brujo, ¿Sí ha visto?
"Se han escuchado muchas cosas de ese tipo, pero somos una selección que siempre cree en Dios. Estamos con él y nada nos faltará ni afectará. Seguiremos trabajando, aferrados a Dios y con la ayuda del Señor, vamos a sacar todo adelante".
¿Qué consejos le da James Rodríguez, con quien comparte mucho?
"Siempre son buenos y positivos. Me corrige y enseña. Es un placer compartir camerino y campo con él".