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Gustavo Puerta y los consejos que ha recibido de James Rodríguez en el Mundial 2026; puro fútbol

En atención a los medios de comunicación, el joven mediocampista, Gustavo Puerta, habló de su cercanía con el '10' y se refirió sobre el brujo de Ghana.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jul, 2026
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Gustavo Puerta y James Rodríguez en un entrenamiento de la Selección Colombia durante el Mundial 2026
Gustavo Puerta y James Rodríguez en un entrenamiento de la Selección Colombia durante el Mundial 2026
AFP

Gustavo Puerta se convirtió en la revelación de la Selección Colombia en los últimos meses. Gracias a su buen trabajo en Racing de Santander, se hizo con un cupo en la lista de convocados para el Mundial 2026 y, de paso, le ganó el pulso a Richard Ríos en la titular.

Sobre sus días en la 'tricolor', habló en atención a los medios de comunicación, refiriéndose a la importancia de James Rodríguez para que entrara en el grupo y se acoplara. Además, habló sobre el brujo de Ghana, que ha sido tema a lo largo de la cita orbital.

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¿Cómo está de cara a lo que se viene?
"Me siento bien. Lo asumimos con la misma responsabilidad y seriedad. Va a ser un partido complicado, pero estamos enfocados en el trabajo que venimos haciendo y esperamos sacar un buen resultado y ganar el partido".

¿Qué decir del grupo, tras el desgaste de fase de grupos?
"Estamos bien, terminamos contentos, más por ser primeros y clasificar. El grupo está fuerte desde lo físico y lo mental. Hay motivación".

¿Cuál es el análisis que hacen de Ghana?
"Hemos visto videos y es un equipo que se planta en un bloque bajo, con buenas transiciones. Va a ser complicado, físico y duro, pero haremos el trabajo que hacemos con el balón, proponiendo desde el inicio y llegarán los espacios".

Gustavo Puerta, mediocampista de la Selección Colombia, en un entrenamiento durante el Mundial 2026
Gustavo Puerta, mediocampista de la Selección Colombia, en un entrenamiento durante el Mundial 2026
AFP

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¿Le piden que se anime desde lejos?
"La media distancia siempre es una opción, para mí y mis compañeros. Es un arma que utilizamos para abrir partidos, más contra rivales que se plantan abajo como Ghana".

El técnico de España los ubica como favoritos, ¿Cómo reaccionar a ello?
"La manejamos con la humildad que nos caracteriza. Pensamos en trabajar bien. Afuera, hablan bien o mal, pero tenemos que seguir enfocados, ya que eso nos va a dar el plus para crecer y avanzar".

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En Ghana hay un brujo, ¿Sí ha visto?
"Se han escuchado muchas cosas de ese tipo, pero somos una selección que siempre cree en Dios. Estamos con él y nada nos faltará ni afectará. Seguiremos trabajando, aferrados a Dios y con la ayuda del Señor, vamos a sacar todo adelante".

¿Qué consejos le da James Rodríguez, con quien comparte mucho?
"Siempre son buenos y positivos. Me corrige y enseña. Es un placer compartir camerino y campo con él".

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