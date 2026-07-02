Estos son los jugadores clave de Ghana, rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Primer 'cara a cara' en la historia de los mundiales para Colombia y Ghana; selecciones que buscan un lugar entre las 16 mejores en la Copa del Mundo 2026. Si la 'tricolor' tiene a James Rodríguez y Luis Díaz como las figuras a seguir, en el combinado de las 'estrellas negras' resaltan jugadores clave que han llevado, a punta de sus buenas actuaciones, a la escuadra de África occidental a esta instancia.

El objetivo del elenco entrenado por Carlos Queiroz, un 'viejo conocido' en la interna de la 'tricolor', es avanzar por segunda vez en su historia a los octavos de final, tras lo hecho en Alemania 2006. Aunque hay que precisar que en Sudáfrica 2010 lograron su mejor participación en una cita orbital, al llegar hasta los cuartos de final. Así que Ghana está más que lista para asumir este reto junto a sus 'estelares': Antoine Semenyo, Thomas Partey, Jordan Ayew, Iñaki Williams y Benjamin Asare.

Asare, determinante bajo los palos

El arquero, de 33 años, ha sido determinante para sostener a las 'águilas negras' en la Copa del Mundo en tierras norteamericanas; sus atajadas han valiosas. Asare jugó los tres compromisos de la fase de grupos, y según los datos proporcionados por 'Sofascore', el número 16 ha mantenido el arco invicto en dos ocasiones, ha recibido dos anotaciones, a ello sumarle, ocho atajadas importantes; teniendo así un 80 por ciento de efectividad bajo los tres palos.



Benjamin Asare, arquero de la Selección de Ghana AFP

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Thomas Partey, el motor del mediocampo

Su estadía en la cita orbital 2026 ha estado inmersa por los cargos que tiene por presunta agresión sexual; proceso legal que enfrenta en el Reino Unido. Lo cierto es que en el campo de juego, Partey, quien milita en el Villarreal de España, es el equilibrio en el mediocampo de Ghana; recuperación rápida del balón y potencia física, sus cualidades.

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En total, suma 180 minutos en el Mundial y su porcentaje de pases precisos es del 90 por ciento, mientras que en los duelos ganados, supera el 60 por ciento.

Thomas Partey; jugador de la Selección de Ghana AFP

Un ataque lleno de velocidad

En la ofensiva, la escuadra dirigida por Carlos Queiroz tiene a tres 'cracks' a seguir: Antoine Semenyo, Jordan Ayew, y a ellos se les suma, Iñaki Williams.

Semenyo, atacante del Manchester City, es potente y desequilibrante. El jugador más cotizado de las 'estrellas negras', debido a que tiene un valor en el mercado de 80 millones de euros, según el portal especializado 'Transfermarkt'.

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Semenyo; jugador de la Selección de Ghana AFP

Aunque, hasta el momento, Antoine no ha marcado en la cita orbital, es la principal amenaza ofensiva de Ghana para las zagueros colombianos; Daniel Muñoz y Jefferson Lerma lo conocen muy bien, ya que todos se desempeñan en la Premier League.

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Por el lado de Jordan Ayew es el hombre de la experiencia y jerarquía en ataque de Ghana. En sus números en el Mundial 2026, el atacante del Leicester City ha tenido un 62 por ciento de precisión en los pases.

Por último, pero no menos importante aparece Iñaki Williams, delantero del Athletic Club de Bilbao. Su velocidad al contraataque, lo hacen un delantero peligroso en espacios abiertos; aspecto en el que los zagueros de la 'tricolor' deben estar atentos. El artillero, de 32 años, ha sumado 66 minutos, y al igual que Ayew, suma un buen porcentaje de pases precisos.

