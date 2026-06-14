"Si me dices que hay un Portugal vs. Argentina en la final del Mundial, yo firmo ahora"

Ya con el Mundial 2026 en ruedo, mucho se habla de un posible cruce entre Portugal vs. Argentina en alguna fase decisiva del certamen, sueño no solo de los muchos aficionados del fútbol, sino de los mismos jugadores y compañeros de ambos, para ver un eventual Ronaldo vs. Messi.

En esta ocasión, fue Vitinha quien fue consultado en rueda de prensa, a días del debut de los 'lusos' frente a RD Congo, y el jugador del PSG fue muy sincero y no ocultó el deseo que esto pueda pasar.

"Es obvio que me gustaría muchísimo jugar una final, sea con quien sea, entonces si me dices que hay un Portugal-Argentina en la final yo firmo ahora. Pero como dije antes, la final está muy lejos todavía, entonces vamos a pensar primero en lo que va a ser el partido de Congo y después podemos hablar un poquito más adelante", aseguró el mediocampista.

Vitinha sabe lo que es jugar al lado de ambos astros del fútbol, con la 'pulga' lo hizo cuando el argentino tuvo su paso por el equipo de Francia hace algunos años, mientras con el 'bicho' lo sigue haciendo en la selección de Portugal hasta el día de hoy.



"Para mí, haber jugado con los dos más grandes de la historia, Cristiano y Messi, es un placer enorme. Ya lo dije muchas veces, pero yo aprendí y sigo aprendiendo mucho con los dos y es una cosa que me va a marcar para toda mi vida porque son, en mi opinión y casi de todos, los mejores de siempre", manifestó.

Vitinha con la Selección de Portugal AFP

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El posible cruce entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el Mundial

Para que ambas leyendas del fútbol se enfrenten con sus respectivas selecciones, existen dos escenarios posibles: si ambas terminan como líderes de sus grupos, podrían cruzarse en los cuartos de final del Mundial; en cambio, si ambas avanzan como segundas, el esperado duelo podría adelantarse a los octavos de final del torneo.

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Cabe destacar que, para ambos futbolistas muy posiblemente este sea la última vez que participen en un certamen orbital. Lionel Messi ya alzó el trofeo en Catar 2022 con la Selección Argentina, tras derrotar a Francia en la final, mientras que los 'lusos' no lo han podido lograr a lo largo de su historia, y el peso que recae en Ronaldo de hacerlo por primera vez es gigantesco.