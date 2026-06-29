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Francia estalla por Didier Deschamps: "no es justo que tenga que pasar el luto en esta situación"

Tras el lamentable fallecimiento de la madre de Didier Deschamps, en la interna de Francia están en total desacuerdo por lo que tiene que vivir su técnico, durante el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Didier Deschamps, Michael Olise y Kylian Mbappé en Francia
Didier Deschamps, Michael Olise y Kylian Mbappé en Francia
AFP

El centrocampista francés Adrien Rabiot reveló este lunes que el equipo se quedó "en shock" cuando conocieron el fallecimiento de la madre de Didier Deschamps y dijo que "no es justo" que el seleccionador tenga que pasar el luto en el Mundial 2026, "pero el fútbol es así".

"Cuando nos dijo que su madre había fallecido y que debía dejarnos fue un 'shock'. Por supuesto tuvo toda nuestra confianza y nosotros hicimos el mejor trabajo posible (ante Noruega en la fase de grupos)", afirmó Rabiot en la rueda de prensa previa a los dieciseisavos de final contra Suecia, en Nueva Jersey.

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"No es justo que tenga que pasar el luto en esta situación, pero el fútbol es así", añadió.

Deschamps tuvo que abandonar unos días la concentración francesa por el fallecimiento de su madre, pero ha regresado "con ganas de hacerlo lo mejor posible en el torneo", según el jugador del AC Milán.

"Esto le va a permitir también dejar a un lado esta situación personal, le va a hacer bien. Estuvo muy afectado, pero está tratando de no afectar al grupo y no transmitirnos nada negativo (...) Queremos apoyarlo, es lo que podemos hacer", explicó.

Selección de Noruega vs. Selección de Francia
Acción de juego de Selección de Noruega vs. Selección de Francia
Fotografías de: AFP

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Francia se medirá el martes a Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

'Les Bleus', gran favorito para alzarse con el título, viene de una fase de grupos impecable, con pleno de victorias ante Senegal, Irak y Noruega y un saldo de diez goles a favor y tan solo dos en contra.

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Por su parte, Suecia se clasificó como uno de los ocho mejores terceros en un grupo con Países Bajos, Japón y Túnez. El conjunto escandinavo le endosó una manita a Túnez, pero recibió otra manita de Países Bajos y al final empató con el combinado nipón.
Kylian Mbappé, estrella de la selección francesa, tiene en la mira un nuevo récord que hoy comparte con dos leyendas de Brasil: ser el máximo goleador histórico en los cruces eliminatorios mundialistas.

Este martes, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Suecia, en Nueva Jersey, el delantero del Real Madrid tendrá la primera oportunidad de liderar en solitario esta marca que mantiene junto a Leônidas da Silva y Ronaldo Nazário.

El talento de Bondy ha marcado ocho goles en las rondas eliminatorias de sus dos únicas participaciones en una Copa del Mundo: Rusia 2018 y Qatar 2022.

En Rusia, donde se proclamó campeón, firmó dos a Argentina en octavos y otro más en la final ante Croacia.

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