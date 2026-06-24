Francisco Trincão, entre la broma con Luis Javier Suárez y el cumplido a Colombia; "es un equipazo"

Portugal será el próximo rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El del sábado 27 de junio, en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami, es el duelo más esperado por todos los fanáticos 'cafeteros', tanto así que las boletas se vendieron como pan caliente. No sólo es el atractivo por las figuras en cancha. Por el lado de la 'tricolor', el caso de Luis Javier Suárez, Luis Díaz y James Rodríguez, mientras que en los lusitanos resaltan Cristiano Ronaldo y Francisco Trincão.

Justamente, Trincão habló en las últimas horas del combinado que dirige Néstor Lorenzo. El mediocampista no sólo tuvo palabras de elogio para la 'tricolor', sino que se refirió a una broma con Suárez Charris, quien es su compañero de equipo en el Sporting Lisboa.

"Ahora vamos a tener tiempo para ver un poquito más de Colombia. Sabemos que es un equipazo, con grandes jugadores como Luis (Suárez) e hice muchas bromas con él que íbamos a pasar de primeros (en el grupo) y ellos de segundos, pero sabemos que va a ser difícil. Ahora, a descansar y preparar el partido", dijo el futbolista de la Selección Portugal, tras la goleada 5-0 sobre Uzbekistán, en declaraciones a la prensa.

Francisco Trincão y Luis Javier Suárez; jugadores del Sporting de Lisboa AFP

A Trincão le consultaron si había hablado con el delantero colombiano en medio de la Copa del Mundo, y de cómo veía al plantel 'cafetero' para ese encuentro del sábado en Miami, además, de ser un partido que define el liderado en el grupo K.



"No, le decía que nosotros íbamos a pasar de primeros y Colombia de segunda, pero era broma de equipos, y que íbamos a cambiar las camisetas. Es lo que dije, tienen jugadores muy buenos, sabemos que es un gran equipo y ahora a descansar y preparar el partido", sostuvo el talentoso jugador de las 'quinas'.

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Trincão tiene confianza absoluta en su selección, esto al ser preguntado por los favoritos en el Mundial 2026. "No sé, para mí voy a creer siempre que somos los mejores, entonces voy a decir Portugal".

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