Juan Fernando Quintero y el eterno agradecimiento para Pékerman; "confió en mí, está en mi corazón"

Juan Fernando Quintero dejó su huella, su fútbol vistoso y milimétrico en lo que fue la victoria 1-0 de la Selección Colombia sobre RD Congo, en cumplimiento de la segunda jornada del grupo K. El volante antioqueño fue el estratega de la jugada que terminó en el gol de Daniel Muñoz, al minuto 76, y que desató el júbilo total en el estadio Akron, en Guadalajara.

Lo cierto es que tras el compromiso entre colombianos y congoleños se hicieron virales unas imágenes del fraternal encuentro que tuvo Quintero Paniagua y José Néstor Pékerman, exDT del combinado 'cafetero'. El estratega argentino y el antioqueño se dieron un caluroso abrazo, en cercanías del campo de juego; por supuesto, este momento quedó captado por las cámaras de televisión y después se hicieron virales entre los internautas en redes sociales.

Precisamente, a 'Juanfer' le preguntaron en la zona mixta del estadio Akron, sobre ese emotivo momento con Pékerman; el medicampista de River Plate no dudó en afirmar que Pékerman es un padre para él.

Juan Fernando Quintero, volante de la Selección Colombia. Foto tomada del X de @FCFSeleccionCol

"Qué sentiste con el abrazo del profesor Pékerman, y sobre toda esa frase, por allá en 2014, cuando te dice: 'sos un crack'", le preguntaron al número '20' de la Selección Colombia, a lo que Quintero respondió: "No, yo lo amo, es mi papá, siempre lo he dicho".



A continuación, el talento futbolista de la Selección Colombia complementó que "tenemos un cariño muy especial, le agradezco porque confió en mí en la selección desde los 19 años, y la verdad que todo esto también, lo que ha sido mi carrera, se la debo a él en gran parte, y la verdad lo amo; lo quiero. Sabe que está en mi corazón y agradecerle por toda esa confianza y ese cariño".

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Recordemos que José Néstor Pékerman dirigió a la Selección Colombia en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, donde contó con Juan Fernando Quintero en su plantel. La mejor actuación de la 'tricolor' en las Copas del Mundo fue en territorio brasileño donde llegaron hasta los cuartos de final y tuvo a James Rodríguez como la gran figura. Además, el '10' terminó como el goleador del Mundial en esa edición.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026?

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El calendario de la Copa del Mundo indica que será el sábado 27 de junio contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, por la tercera jornada del grupo K y tiene un horario de inicio para nuestro país de las 6:30 de la tarde. Dicho duelo EN VIVO por Gol Caracol y Ditu.