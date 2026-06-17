Probable alineación de Colombia vs. Uzbekistán en debut del Mundial 2026; Lorenzo tendría una duda

A las 9:00 de la noche, en territorio nacional, de HOY miércoles 17 de junio, la Selección Colombia tendrá su debut en la Copa del Mundo 2026. Tras no estar en la cita orbital de Catar, los dirigidos por Néstor Lorenzo están ilusionados y listos para el reto en tierras norteamericanas; el rival a enfrentar en el estadio Ciudad de México será Uzbekistán.

Hay que agregar que la 'tricolor' hace parte del grupo K que completan República Democrática del Congo y Portugal, una de las candidatas al título y que tiene como líder de su plantel a Cristiano Ronaldo.

Pero volviendo al tema de la Selección Colombia mucho se habla de la alineación titular que podría usar Néstor Lorenzo para el compromiso frente a los uzbekos. Al parecer, el DT argentino al servicio de la 'amarilla' mantendría a su equipo de gala, a ese once liderado por la zurda y magia de James Rodríguez y los goles de Luis Díaz y Luis Javier Suárez; sólo habría una duda en el mediocampo, quién sería el acompañante de Jefferson Lerma: Richard Ríos o Gustavo Puerta.

La Selección Colombia debuta en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán. Foto tomada del X @FCFSelecciónCol

"Yo le puedo decir que irá con Camilo Vargas en la portería, Daniel Muñoz como lateral derecho, Johan Mojica por la izquierda, va ir con los centrales Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí. Jefferson Lerma, la única duda en ese mediocampo es quién va a estar con Lerma, si Richard Ríos o Gustavo Puerta, que para muchos se ganó la titular en los partidos amistosos en lo que hizo buen trabajo; Richard Ríos, no tanto; así que ahí está la duda. Adelante, iría Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez", esas fueron las palabras de Juan Camilo Vargas, periodista de Caracol Noticias y Gol Caracol, en 'Mañanas Blu', al ser consultado por el equipo que comenzaría en el popular 'Coloso de Santa Úrsula'.



Así las cosas, sólo queda que ruede el balón para conocer con exactitud a los jugadores colombianos que irán desde el 'vamos' para enfrentar a Uzbekistán en su periplo en el Mundial 2026.

Publicidad

Probable alineación de la Selección Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos o Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz; Luis Javier Suárez.

Así formaría Uzbekistán: Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev; Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Odildzhon Khamrobekov, Farrukh Sayfiev; Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev y Eldor Shomurodov.

Publicidad

Por supuesto que este partido lo podrá ver EN VIVO por la pantalla principal de Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos