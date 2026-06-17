Clasificación general del Tour de Suiza 2026, tras la etapa 1; Tadej Pogacar arrasó

Con otra clase magistral en solitario marca de la casa, el esloveno Tadej Pogacar (UAE) dejó sentenciado el Tour de Suiza en la jornada inaugural con un triunfo aplastante en la meta Sondrio (Italia), tras un recorrido de 144 km en la que fulminó las ilusiones de los rivales.

Pogacar (Klanec, 27 años) se marcó un jaque mate a las primeras de cambio. Rompió el tablero sin pensarlo dos veces. Amedrentó a los rivales en su debut en la ronda suiza y avisó a los que encontrará en el Tour. El "modus operandi" fue el habitual. Un latigazo y a rodar. Y eso fue lo que hizo el cuádruple ganador de la "grande boucle" cuando apenas habían pasado 2 horas de carrera.

El genio del arcoíris mantuvo a sus espaldas 75 km de fuga ante la aceptación de su potencial por parte de sus rivales y se presentó en meta firmando la clase magistral, una más, con un tiempo de 3h.28.50, a una media de 41,5 km/hora. El menos perjudicado, segundo, fue el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), a 2.13 minutos, y tercera plaza para el italiano Andrea Bagioli (Lidl Trek) a 2.28.

Ataca Pogacar a 70 de meta, directo a meta

Un estreno con el nuevo formato de 5 etapas que cada día van a tener el mismo punto de salida que de meta, en circuitos establecidos. Para empezar, en territorio italiano un escenario con el único aliciente de un muro a 7 km de meta, la Cota de Bordighi (1,1 km al 12 por ciento).



El aliciente, inesperado por su prontitud, lo protagonizó Tadej Pogacar. En su estreno en Suiza no tardó no 2 horas en presentes unas credenciales demoledoras. Decidió atacar a km 70 de meta, y se marchó del grupo principal. Sin más. Luego atrapó al elga Cedric Beullens (Lotto) y al noruego Frederik Dversnes (Uno X), que machaban escapados de salida, y a rodar en solitario contra el resto del mundo.

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En la persecución, se organizaron los actores secundarios: Carapaz, Roglic, Mikel Landa, Sergio Higuita, Kelderman, Vacek, Riccitello, y dos gregarios del esloveno en el UAE, Narváez y McNulty. La unión a la desesperada para evitar un contundente K.O de Pogacar en el primer asalto de la ronda suiza, una de las pocas que no constan en el palmarés de Pogacar.

A mitad de ruta estaba la principal dificultad del día, la subida a Triangia (2a, 4,2 km al 7,2). Coronó el arcoíris con 1 minuto de ventaja. Ajeno al calor, 29 grados, el fenómeno aspirante al quinto Tour de Francia, estaba en modo ensayo, probando fuerzas, sensaciones. Su ataque lejano no deja de ser un aviso para los rivales que se encontrará el día 4 de julio en la salida de Barcelona. Impresionante.

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Carapaz se resiste, Pogacar felicita el 81 aniversario de Merckx

Mientras Pogacar hacía su trabajo, el grupo perseguidor decidió no juntar fuerzas y voluntades para evitar el "solo" del esloveno. Pero no todos bajaron la cabeza. Surgió el coraje de Richard Carapaz, quien se rebeló a 50 de meta para perseguir con la única compañía de su orgullo para, al menos, evitar que Pogacar le humillara con una diferencia de escándalo.

A 20 de meta el ecuatoriano sobrevivía a 2 minutos de Pogacar, y el resto a 3.30. La sensación del patrón del ciclismo actual era la de un plácido paseo por tierras italianas, de una superioridad para la historia del ciclismo, la de un corredor que ampliará su leyenda hasta límites aún desconocidos. Una exhibición que bien pudo servir de regalo para "El Canibal" Eddy Merckx en su 81 aniversario.

Los datos también avalan a Pogacar, quien cuenta 10 victorias en 12 días de competición, dentro de un palmarés que engloba 118 triunfos. A 15 días del Tour de Francia, su forma de levantar la voz en Suiza retumba en el pelotón. El monstruo tiene hambre y la historia le sigue abriendo puertas.

Clasificación general del Tour de Suiza 2026, tras la etapa 1

Tadej Pogacar — UAE Team Emirates - XRG — 3:28:37 Richard Carapaz — EF Education - EasyPost — a 2:22 Andrea Bagioli — Lidl - Trek — a 2:39 Ilan Van Wilder — Soudal Quick-Step — a 4:16 Mathias Vacek — Lidl - Trek — mismo tiempo Brandon McNulty — UAE Team Emirates - XRG — mismo tiempo Wilco Kelderman — Team Visma | Lease a Bike — mismo tiempo Felix Großschartner — UAE Team Emirates - XRG — a 4:18 Matthew Riccitello — Decathlon CMA CGM Team — a 4:43 Andrew August — Netcompany INEOS — a 4:44