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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 11 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 11 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY domingo 11 de octubre, con acción en el fútbol de Europa, en Argentina y en la Liga BetPlay. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de oct, 2026
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América de Cali se enfrenta a Medellín por la Liga BetPlay II-2026.
América de Cali se enfrenta a Medellín por la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

Este domingo, el calendario futbolero trae buenos compromisos en el balompié internacional. Además, hay acción en la Liga BetPlay II-2026, destacando el partido entre América de Cali y Medellín.

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Igualmente, hay actividad en torneos como la Premier League, la Serie A de Italia, la Superliga en Turquía y en la Liga de España.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 11 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, domingo 11 de octubre del 2026:

Hora (COL)PartidoCompetición / LigaCanales de Transmisión
5:30 a.m.Como 1907 vs. AS Roma Serie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN
6:00 a.m.Southampton vs. PortsmouthEFL ChampionshipDisney+ Premium
7:00 a.m.Elche vs. CeltaLa Liga EA SportsDGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime, DAZN
8:00 a.m.Lazio vs. MonzaSerie A ItalianaDisney+ Premium
8:00 a.m.Nice vs. Strasbourg AlsaceFrancia Ligue 1Disney+ Premium
8:00 a.m.US Lecce vs. BolognaSerie A ItalianaDisney+ Premium
8:00 a.m.Hull City vs. EvertonPremier LeagueDisney+ Premium
8:00 a.m.Crystal Palace vs. Nottingham ForestPremier LeagueDisney+ Premium, ESPN
8:30 a.m.FC Köln vs. Borussia M'gladbachBundesligaDisney+ Premium
9:15 a.m.Real Sociedad vs. DeportivoLa Liga EA SportsDGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime, DAZN
10:15 a.m.Rennes vs. AuxerreFrancia Ligue 1Disney+ Premium
10:30 a.m.Freiburg vs. Schalke 04BundesligaDisney+ Premium
10:30 a.m.Liverpool vs. Manchester CityPremier LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
11:00 a.m.Besiktas vs. KocaelisporSuperliga TurcaDisney+ Premium
11:00 a.m.Sassuolo vs. AC MilanSerie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN 2
11:30 a.m.Real Betis vs. OsasunaLa Liga EA SportsDGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime, DAZN
12:00 p.m.Benfica vs. Vitória SCLiga PortuguesaDGO, DSports 2, Paramount+, Amazon Prime, DAZN
12:45 p.m.San Lorenzo vs. Deportivo RiestraPrimera División ArgentinaFanatiz, TyC Sports Internacional
1:45 p.m.Troyes vs. Olympique de MarsellaFrancia Ligue 1Disney+ Premium
1:45 p.m.Cagliari vs. JuventusSerie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN
2:00 p.m.Santa Fe vs. FortalezaCopa BetPlayWin
2:00 p.m.Racing Santander vs. Valencia CFLa Liga EA SportsDisney+ Premium, ESPN 2
3:00 p.m.Envigado vs. Internacional FC PalmiraTorneo BetPlayWin YouTube
3:00 p.m.Rosario Central vs. Independiente RivadaviaPrimera División ArgentinaFanatiz
3:00 p.m.Platense vs. Argentinos JuniorsPrimera División ArgentinaFanatiz, TyC Sports Internacional
4:05 p.m.Jaguares FC vs. Deportes TolimaLiga BetPlayWin
5:00 p.m.Barranquilla vs. QuindíoTorneo BetPlayWin YouTube
5:00 p.m.Unión Magdalena vs. LeonesTorneo BetPlayWin YouTube
5:15 p.m.Racing Avellaneda vs. BelgranoPrimera División ArgentinaFanatiz, TyC Sports Internacional
6:00 p.m.St. Louis City SC vs. Los Angeles GalaxyMLSApple TV
7:30 p.m.Talleres Córdoba vs. IndependientePrimera División ArgentinaFanatiz, Disney+ Premium
8:15 p.m.América de Cali vs. MedellínLiga BetPlayWin

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