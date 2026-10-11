Partidos EN VIVO HOY 11 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Este domingo, el calendario futbolero trae buenos compromisos en el balompié internacional. Además, hay acción en la Liga BetPlay II-2026, destacando el partido entre América de Cali y Medellín.
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Igualmente, hay actividad en torneos como la Premier League, la Serie A de Italia, la Superliga en Turquía y en la Liga de España.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 11 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, domingo 11 de octubre del 2026:
|Hora (COL)
|Partido
|Competición / Liga
|Canales de Transmisión
|5:30 a.m.
|Como 1907 vs. AS Roma
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN
|6:00 a.m.
|Southampton vs. Portsmouth
|EFL Championship
|Disney+ Premium
|7:00 a.m.
|Elche vs. Celta
|La Liga EA Sports
|DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime, DAZN
|8:00 a.m.
|Lazio vs. Monza
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium
|8:00 a.m.
|Nice vs. Strasbourg Alsace
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|8:00 a.m.
|US Lecce vs. Bologna
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium
|8:00 a.m.
|Hull City vs. Everton
|Premier League
|Disney+ Premium
|8:00 a.m.
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|Premier League
|Disney+ Premium, ESPN
|8:30 a.m.
|FC Köln vs. Borussia M'gladbach
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|9:15 a.m.
|Real Sociedad vs. Deportivo
|La Liga EA Sports
|DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime, DAZN
|10:15 a.m.
|Rennes vs. Auxerre
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|10:30 a.m.
|Freiburg vs. Schalke 04
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|10:30 a.m.
|Liverpool vs. Manchester City
|Premier League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|11:00 a.m.
|Besiktas vs. Kocaelispor
|Superliga Turca
|Disney+ Premium
|11:00 a.m.
|Sassuolo vs. AC Milan
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN 2
|11:30 a.m.
|Real Betis vs. Osasuna
|La Liga EA Sports
|DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime, DAZN
|12:00 p.m.
|Benfica vs. Vitória SC
|Liga Portuguesa
|DGO, DSports 2, Paramount+, Amazon Prime, DAZN
|12:45 p.m.
|San Lorenzo vs. Deportivo Riestra
|Primera División Argentina
|Fanatiz, TyC Sports Internacional
|1:45 p.m.
|Troyes vs. Olympique de Marsella
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|1:45 p.m.
|Cagliari vs. Juventus
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN
|2:00 p.m.
|Santa Fe vs. Fortaleza
|Copa BetPlay
|Win
|2:00 p.m.
|Racing Santander vs. Valencia CF
|La Liga EA Sports
|Disney+ Premium, ESPN 2
|3:00 p.m.
|Envigado vs. Internacional FC Palmira
|Torneo BetPlay
|Win YouTube
|3:00 p.m.
|Rosario Central vs. Independiente Rivadavia
|Primera División Argentina
|Fanatiz
|3:00 p.m.
|Platense vs. Argentinos Juniors
|Primera División Argentina
|Fanatiz, TyC Sports Internacional
|4:05 p.m.
|Jaguares FC vs. Deportes Tolima
|Liga BetPlay
|Win
|5:00 p.m.
|Barranquilla vs. Quindío
|Torneo BetPlay
|Win YouTube
|5:00 p.m.
|Unión Magdalena vs. Leones
|Torneo BetPlay
|Win YouTube
|5:15 p.m.
|Racing Avellaneda vs. Belgrano
|Primera División Argentina
|Fanatiz, TyC Sports Internacional
|6:00 p.m.
|St. Louis City SC vs. Los Angeles Galaxy
|MLS
|Apple TV
|7:30 p.m.
|Talleres Córdoba vs. Independiente
|Primera División Argentina
|Fanatiz, Disney+ Premium
|8:15 p.m.
|América de Cali vs. Medellín
|Liga BetPlay
|Win