A Yeison Gordillo le molestó una pregunta tras clásico con América; "venís aquí a indisponer"

América y Deportivo Cali no se hicieron daño e igualaron 0-0 el domingo anterior en el clásico vallecaucano disputado en el estadio Pascual Guerrero, compromiso al que llegaron muy pocos aficionados porque los seguidores de los 'diablos rojos' decidieron no asistir en protesta al mal manejo que, consideran, le están dando al equipo los dueños. Lo cierto es que tras el duelo de la décima jornada de la Liga BetPlay II-2025 sorprendieron unas declaraciones de Yeison Gordillo.

Y es que en la zona mixta del escenario deportivo, al volante de los 'azucareros' le consultaron por el desarrollo del compromiso. A Gordillo le hicieron el siguiente interrogante: ¿Fue un clásico flojo, la verdad. Futbolísticamente fue flojo? A Yeison no le gustó nada la conclusión a la que llegó el comunicador; se enojó. El número '30' saben que deben seguir trabajando y mejorar.

Jugadores del Deportivo Cali tras el empate con el América por la décima jornada de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

"Sí, para eso estás vos para criticar. Si vos lo decís, luego llegaré a mi casa a revisarlo", dijo de entrada Gordillo. A lo que el periodista respondió que no sólo le estaba diciendo que el clásico fue flojo, que cómo lo había él en la cancha, a lo que el deportista del Cali argumentó: "Pues tenés que escuchar, acabé de decir que tenemos que mejorar y que no hicimos un buen trabajo, entonces no me estás escuchando".

Y agregó Yeison Gordillo: "Usted está criticando y claro que está bien, nosotros estamos para trabajar y para mejorar. Entonces si venís aquí a indisponer, al amarillismo. Te dije que fue un partido en que no le encontramos la claridad y que tenemos que mejorar. Yo no tengo que hablar de América, yo tengo que hablar del Cali".

Así se presentó el clásico vallecaucano en el Pascual Guerrero

En la cancha, los dirigidos de forma interina por Alex Escobar, tras la salida del argentino Diego Gabriel Raimondi, no encontraron su mejor versión y tuvieron muchas dificultades, especialmente desde el minuto 41 cuando fue expulsado el centrocampista Sebastián Navarro.

Sin embargo, el Cali, dirigido por Alberto Gamero, no aprovechó que su rival se quedó con 10 por la expulsión de Sebastián Navarro, y tuvo muy pocas oportunidades de anotar, todas atajadas por el guardameta venezolano Joel Graterol, que jugó su primer partido de liga del semestre y recuperó la titular que perdió tras sufrir una lesión que lo sacó de las canchas desde 2024.

Con el resultado de este domingo, el Cali se estancó en el puesto 12 con 11 puntos, mientras que el América sigue de último con apenas seis unidades.