Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A Yeison Gordillo le molestó una pregunta tras clásico con América; "venís aquí a indisponer"

A Yeison Gordillo le molestó una pregunta tras clásico con América; "venís aquí a indisponer"

El volante del Cali, Yeison Gordillo, no ocultó su malestar con un periodista que le preguntó cómo había visto el pálido empate 0-0 entre América y Cali en el Pascual. No se guardó nada.

Yeison Gordillo, volante del Deportivo Cali.
X de @AsoDeporCali
Por: Gol Caracol
 /  EFE
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 11:33 a. m.