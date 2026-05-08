Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
REAL MADRID
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  /  Tchouaméni, tras incidente con Valverde; "seguimos siendo una familia, aunque haya desacuerdos"

Tchouaméni, tras incidente con Valverde; "seguimos siendo una familia, aunque haya desacuerdos"

El francés utilizó sus redes sociales para referirse al enfrentamiento que tuvo con Federico Valverde, su compañero en Real Madrid. Tchouaméni calificó de "inaceptable" este episodio con el uruguayo.

Por: EFE
Actualizado: 8 de may, 2026
Comparta en:
Aurélien Tchouaméni pidió disculpas por el incidente con Federico Valverde.
Aurélien Tchouaméni pidió disculpas por el incidente con Federico Valverde.
Foto: Getty Imágenes

Publicidad

Publicidad

Publicidad