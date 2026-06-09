¿Quiénes son los candidatos para ser nuevo técnico de Nacional?, "se viene un golpe de opinión"

En las filas de Atlético Nacional se esperan decisiones, de cara al segundo semestre de este 2026. Todo luego de haber cerrado el semestre con un duro golpe al perder la final con Junior de Barranquilla, que se alzó con el título después de un marcador global de 3-1. Los hinchas de los 'verdolagas' quedaron con amargura por este tema, sumado a que tampoco se consiguió protagonismo en la Copa Sudamericana, en la que salió eliminado a manos de Millonarios, en la fase previa.

Con esos atenuantes, se tiene la expectativa por conocer las decisiones que van a tomar los directivos, que ya están en momentos de análisis para anunciar lo que va a pasar con el futuro del técnico Diego Arias y también con algunos jugadores que no dieron el rendimiento esperado, sumado a los hombres que cumplen contrato.

"Hace horas están reunidos y se definen cosas en Nacional. Diego Arias no sigue como entrenador del equipo profesional, pero le van a ofrecer que siga en el club con una vinculación, pero en otras tareas. Ahora que se hacen el balance, también se habla de Gustavo Fermani, director deportivo, quien tiene varios pecados en su historial. Contrató a (Juan) Bauza, (Milton) Casco, (Facundo) Batista, Nicolás Rodríguez, Edward Bello, 'Chicho' Arango, que no marcaron diferencia, ninguno funcionó. Es probable que Nacional busque director deportivo para el segundo semestre", explicó desde Medellín el periodista JJ Osorio.

Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional. Colprensa

A eso se sumó Julián Capera, quien aseguró que el nombre de Reinaldo Rueda es el que más gusta en la actualidad para llegar al banquillo técnico del equipo antioqueño y que las cosas están dadas para su retorno. El experimentado DT tiene a su favor el título ganado en 2016 en la Copa Libertadores.



Sobre ese mismo particular, JJ Osorio añadió y acotó que en el tema del nuevo timonel no se descarta que se estén dando averiguaciones en el sur de Sudamérica.

Publicidad

Así las cosas se espera que en las próximas horas se den las noticias confirmadas de un Nacional que urge de un revulsivo y de resultados acordes a la nómina que tiene.