Cartagena sería casa de reconocido equipo de la A en 2026; “el Real no se puede negar”

La ‘Heroica’, ciudad que históricamente ha sido representada por el Real Cartagena, elenco de la B, estaría a punto de regresar a las primeras planas del balompié nacional, aunque como sede de otro equipo.

Los reiterados intentos del Real por ascender a primera división harían que los esfuerzos de la ciudad se vuelquen hacia otra escuadra, pues los aportes económicos de Alcaldía y Gobernación en los últimos años no dieron frutos, pese a las nóminas llenas de futbolistas experimentados que se han conformado para subir.

De hecho, Dumek Turbay, alcalde de la ciudad, confirmó en rueda de prensa la ruptura del vínculo con el equipo auriverde:

“Sentimos que los dueños del Real no estaban del todo cómodos con nosotros. Los jugadores nunca valoraron el esfuerzo, tampoco los entrenadores, y algún sector de la hinchada ha sido tremendamente injusto con el gobernador y conmigo. Entonces, hay que saber hasta cuándo puedes estar y ya nosotros dijimos adiós”, manifestó.



En consecuencia, el plan de tener a la Liga Betplay en el estadio Jaime Morón León ahora se enfocarán en importar un club de otra región del país, añadió Turbay.

“Yo he sido leal y fiel a la hinchada del Real Cartagena, pero estoy pensando en el espectáculo para la ciudad… Si logramos un acuerdo, en una o 2 semanas se puede estar diciendo si hay posibilidades que un equipo de la A juegue en 2026 en Cartagena”, añadió.

En ese sentido, dijo que no habría impedimento para que el plan se dé: “Lo vamos a hacer y los duelos del Real Cartagena no se puede oponer a eso”.

¿Cuál equipo de primera división jugaría en Cartagena desde 2026?

Frente a la posibilidad de que un club de primera división llegue a la ‘Heroica’, Rafael Guerra, periodista deportivo de esa ciudad, manifestó en sus redes sociales que las posibilidades son 2: Águilas Doradas y Fortaleza.

“Este viernes, 28 de noviembre, estará el representante de Águilas en Cartagena reunido con el alcalde Dumek Turbay y con el gobernador Yamil Arana”, señaló en principio sobre el elenco dorado, que en pasado ha deambulado por varias plazas y que actualmente tiene sede en Rionegro, Antioquia.

Y agregó que Fortaleza, de Bogotá, también será atendido: “Hay conversaciones con Fortaleza, que por estar en cuadrangulares, no ha podido definir cuándo estarán sus representantes a Cartagena”.