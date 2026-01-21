Hernán Torres estalló contra quienes piden su salida de Millonarios; "ni que yo fuera mago"

Millonarios no comenzó de buena manera la Liga BetPlay I-2026 luego de debutar con una derrota 2-1 en su visita al Atlético Bucaramanga, en el estadio Americo Montanini. Si bien el resultado fue negativo, lo que más generó preocupación entre los aficionados fue el rendimiento de la cancha del equipo, el cual fue calificado de muy bajo y por eso señalaron al director técnico Hernán Torres.

La principal afrenta de los fanáticos apunta a que el embajador no ha mostrado buenas maneras desde los partido de pretemporada cuando cayó 1-0 con River Plate y empató 0-0 con Boca Juniors. Por eso, la solicitud que más se ha hecho sentir en las últimas horas es la salida de Torres.

Millonarios cayó 2-1 en su visita a Bucaramanga. Foto: X/@MillosFCoficial

En medio de ese delicado panorama, el periodista Octavio Mora Gómez tuvo contacto con el estratega de los 'azules', quien se 'calentó' cuando la consultaron sobre ese pedido de los hinchas.



“Siempre un equipo grande va a ser impaciente y va a estar inconforme cuando no se gana. Siempre va a haber inconformidad, y eso lo entiende el técnico, los jugadores, y somos conscientes de eso, y nos obliga más a preparar y trabajar lo que estamos ejecutando”, respondió de entrada el exarquero.

Torres dejó en claro que sabe la responsabilidad que conlleva dirigir a un club de este calibre y por eso, no tiene miedo a marcharse. "Todos los técnicos tenemos la maleta preparada. Uno nunca sabe qué pueda pasar, y menos en un equipo grande como Millonarios. En cualquier parte tenemos la maleta lista. Cuando tenga que salir, salimos; o nos quedamos si se consiguen los resultados. Soy consciente de que es con resultados, y estamos trabajando para conseguirlos y ganar… no estoy pensando en irme”, agregó.

Poco a poco el tono fue subiendo y Torres terminó explotando, puesto que considera que la liga apenas está comenzando. “Yo sé que Millonarios no espera, ¿pero en la primera fecha ya me está pidiendo que tenga la maleta lista? No, ni porque yo fuera un mago”, concluyó.

En esta segunda etapa con los 'embajadores', el ibaguereño ha dirigido 17 partidos, con un saldo de seis victorias, cinco empates y seis derrotas para un rendimiento del 45%.

Al entrenador también le achacan que el equipo juega mal pese a ser uno de los mejores mercado de fichajes del último tiempo con nombres como Falcao García, Rodrigo Ureña, Rodrigo Contreras, Julián Angulo, Edgar Elizalde, Sebastián Valencia y Carlos Darwin Quintero.