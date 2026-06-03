"Junior sí jugó una final y Nacional pensó que estaba jugando un partido de la Copa Colombia"

Atlético Nacional se vio superado por el Junior de Barranquilla en la ida de la final de la Liga BetPlay I-20266; el 'verdolaga' cayó en el Romelio Martínez por marcador de 3-0. Los dirigidos por Diego Arias tuvieron una mala presentación; sus figuras no aparecieron en el campo de juego, y hasta el resultado pudo ser más abultado. Y eso que el verde paisa tuvo más descanso que el 'tiburón'.

Precisamente, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', debatieron este miércoles lo que fue el desempeño del 'rey de copas' en tierras 'curramberas', y una voz autorizada con paso por el club, afirmó que Junior sí jugó para una final, mientras que Nacional, no. Esto lo dijo Mauricio 'Chicho' Serna.

"Lo primero que hay que decir es que han dicho una gran verdad. Para mí Junior jugó una final y Nacional pensó que estaba jugando un partido de la Copa Colombia. Me parece que hubo una gran diferencia; Junior desde que empezó el partido jugó la final, se la jugó toda: balones divididos, choques, velocidad gambeta, opciones, espacio; todo, porque Nacional en ningún momento fue Nacional", dijo de entrada a la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet.

Final entre Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional Colprensa

Y agregó: "¿Sabe que me inquieta? Que Nacional jugando por la Copa Sudamericana contra Millonarios jugó igual; no, ayer (martes) jugó peor. Pero en ese partido, que era mano a mano con Millonarios, también fue superado ampliamente por el equipo de la capital. Si ya te pasa una vez, y ahora vuelve y te pasa, algo no está funcionando".



El 'Chicho' siguió con su análisis de lo que fue el primer 'round entre 'tiburones' y 'verdolagas' en el Romelio, y otras de sus conclusiones fue que Alfredo Arias le dio una cátedra al Arias de Nacional de cómo es que se juega una definición por el título.

Publicidad

"Indudablemente que todos en nuestras vidas, en nuestras profesiones vamos sintiendo esas etapas de cambio de generación, pero yo creo que ayer (martes), el profesor Arias, el técnico de Junior, le dio una cátedra a Arias, de Nacional, le enseñó de cómo se juegan las finales. Sabe que me inquieta a mí también, que estos cuerpos técnicos modernos, que cada uno cumple una función diferente, y supuestamente cada uno de ellos, debe entregarle la información al técnico. Entonces, el técnico no analiza cómo están sus rivales, el técnico no mira cómo están sus jugadores porque el asistente siempre te va a entregar esa información. Ninguno en la cancha reaccionó, pero ojo, esto no es sólo del técnico, porque Nacional tiene jugadores que tienen que imponer condiciones; se tienen que enojar, si hay que cambiar cosas hay que hacerlo dentro de la cancha, que para eso están los referentes, que tienen que tener la valentía para decir, pero yo no vi ninguno", añadió.

A renglón seguido, Serna cuestionó que las figuras de Nacional no aparecieron, y también tuvo palabras sobre la actuación del árbitro Carlos Ortega, claro está, que por esas decisiones Junior no ganó, ya que mereció vencer por más goles.

Publicidad

"En la final que se jugó ayer (martes), dónde estaba Tesillo, cuándo jugó Jorman, entonces, qué hay que esperar, que sea el joven Rengifo el que los salve. Tienen que asumir ese compromiso y responsabilidad. Si Junior juega así, no tiene rival, dicen que ha jugado el mejor partido del semestre, claro, ha jugado el mejor partido cuando hay que jugarlo, que es el día de la final. Pero también me inquieta el tema arbitral del fútbol colombiano, para mí fue escandaloso lo de ayer, y no quiero sacar excusas, y por eso lo digo, Junior, para mí, mereció ganar por más goles, pero no puedo dejar al lado los horrores que cometió el arbitro y la gente del VAR, la amarilla al defensor del Junior para mí es determinante, y en mi juicio, no hubo penal. Pero no por eso Junior ganó, claro que Junior jugó", complementó el exBoca Juniors y Selección Colombia.

Y añadió: "Si contra Santa Fe le funcionó, que no daban un peso para que Junior llegara a la final porque la gente decía que era Santa Fe el que pasaba, ahora que el gran favorito era Nacional, Junior se lo comió vivito, y Junior no descansó, ha jugado seis u ocho partidos más, y no puede ser que Junior corra diez veces más de lo que corrió Nacional".