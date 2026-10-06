La impactante imagen de la cancha de El Campín, a días de partidos de Millonarios y Santa Fe allí

La condición del estadio El Campín es algo que en las recientes horas ha inquietado, especialmente a los fanáticos del fútbol, y a los equipos que ofician como local, como Millonarios y Santa Fe, luego de que se difundieran unas imágenes del estadio de la grama, tras los dos conciertos de BTS, y de paso por una intervención que le realizaron, para aprovechar estos días.

En redes sociales se conoció un video grabado con un dron, en el que se ve como si estuviera con tierra y no el verde césped para los compromisos futbolísticos en el escenario deportivo, aunque Sencia se pronunció y dio a conocer por qué está así el terreno de juego.

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"Una vez finalizados los conciertos realizados en el Estadio Nemesio Camacho se dio inicio al proceso integral de tratamiento de la grama y del terreno de juego. La intervención permite aprovechar esta ventana de mantenimiento para realizar un tratamiento agronómico integral del terreno. Esto permite contar con material vegetal disponible para realizar los reemplazos requeridos durante los diferentes ciclos de mantenimiento del campo de juego", detalló en un comunicado la empresa encargada de hacer el nuevo estadio para la capital colombiana, y que tiene actualmente la administración de El Campín.

Así luce hoy El Campín 😖



Desde Sencia responden que se está adelantando un proceso para hacer tratamiento integral de recuperación al suelo, y luego se renovará el césped (traído desde cinco canchas alternas). Dicho proceso debería culminar esta semana. Ojalá.



El siguiente… pic.twitter.com/peREymFRsk — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 6, 2026

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El próximo compromiso programado en el estadio es el de Millonarios frente a Once Caldas, el martes 13 de octubre, por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II, a las 8:30 p.m., día para el que se espera que esté en óptimas condiciones la gramilla para que se desarrolle este importante encuentro del campeonato del fútbol colombiano.



En cuanto a Santa Fe, de hecho, este domingo oficiará como local lejos del Nemesio Camacho El Campín, ya que lo hará en Mosquera, para el duelo de octavos de final de la Copa BetPlay 2026 contra Fortaleza, esto por la intervención ya avisada por Sencia al club 'cardenal'. En Liga volverá a jugar el miércoles 14 de octubre, frente a Jaguares, un día después de que Millonarios juegue frente al 'blanco blanco'.