Polémica por decisión arbitral, tras falta de Daniel Rivera sobre Alfredo Morelos

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional no se guardaron nada en el primer juego de la Liga BetPlay I-2026. Intensidad, velocidad, buen fútbol y pierna fuerte se vieron en el inicio del encuentro. Prueba de ello fue lo ocurrido entre Daniel Rivera y Alfredo Morelos, cuando recién transcurría el minuto 16' y que desató la polémica.

El defensa central pisó al delantero, poniéndole los taches más arriba del talón. Al ver la jugada, el árbitro, Carlos Ortega, le mostró tarjeta amarilla al jugador del 'tiburón', mientras que todos en el 'verdolaga' reclamaban la expulsión. Sobre ello, quienes se pronunciaron fueron algunos analistas arbitrales, dando su punto de vista.

😱⚽ ¿Decisión acertada? ¡Rivera vio la tarjeta amarilla después de hacerle falta a Morelos!#LAFINALxWIN pic.twitter.com/RH8mOREA7S — Win Sports (@WinSportsTV) June 3, 2026

"SE 'COMIERON' LA ROJA. En la final de vuelta, JUNIOR vs NACIONAL, el árbitro Ortega y el VAR (Manjarrez) se comieron la roja de Rivera del Tiburon, hizo una entrada por detrás con fuerza excesiva al talón (zona sensible) de Morelo. Era tarjeta roja y la omitieron", publicó José Borda en su cuenta oficial de 'X'. Pero no fue el único.

SE "COMIERON" LA ROJA

En la final vuelta JUNIOR vs NACIONAL el árbitro Ortega y el VAR (Manjarrez) se comieron la roja de Rivera del Tiburon, hizo una entrada por detras con fuerza excesiva al talón (zona sensible) de Morelo. Era tarjeta Roja y la omitieron pic.twitter.com/hbGZCc2sio — Jose Borda (@Borda_analista) June 3, 2026

"¿ERA ROJA A RIVERA? Daniel Rivera, de Junior, llegó desde atrás mientras perseguía a Morelos y al final sacó su pie izquierdo y terminó impactando a Morelos entre el talón e incluso una parte de la pantorrilla. Golpea con taches, en una zona que es catalogada como sensible. El único punto debatible siento podría ser la intensidad, aunque, para mí, viéndola a velocidad normal, sí lleva una velocidad importante. Para Ortega, se quedó solo en nivel medio", escribió 'El VAR Central'.



¿ERA ROJA A RIVERA? 🟥



🦵 Daniel Rivera de Junior llegó desde atrás mientras perseguía a Morelos y al final sacó su pie izquierdo y terminó impactando a Morelos entre el talón e incluso una parte de la pantorrilla.



❌ Golpea con taches, en una zona que es catalogada como… pic.twitter.com/dZe87Db6vs — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) June 3, 2026

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"Para mí, tarjeta roja por juego brusco y grave. En algunas tomas se ve incluso que el pie de Morelos queda enterrado y la pierna se le mueve hacia el otro lado. Es una entrada que igual representa grandes riesgos", sentenció.