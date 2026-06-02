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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Polémica por decisión arbitral, tras falta de Daniel Rivera sobre Alfredo Morelos

Polémica por decisión arbitral, tras falta de Daniel Rivera sobre Alfredo Morelos

El juego de ida de la final de la Liga BetPlay I-2026 no se salvó de polémicas, luego de que Alfredo Morelos sufriera una infracción del central del club 'tiburón'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Infracción de Daniel Rivera sobre Alfredo Morelos, en Junior vs Nacional, por la final de Liga BetPlay I-2026
Infracción de Daniel Rivera sobre Alfredo Morelos, en Junior vs Nacional, por la final de Liga BetPlay I-2026
Captura de pantalla

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional no se guardaron nada en el primer juego de la Liga BetPlay I-2026. Intensidad, velocidad, buen fútbol y pierna fuerte se vieron en el inicio del encuentro. Prueba de ello fue lo ocurrido entre Daniel Rivera y Alfredo Morelos, cuando recién transcurría el minuto 16' y que desató la polémica.

Cristian Barrios, jugador de Junior de Barranquilla, y Nicolás Rodríguez, futbolista de Atlético de Nacional
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Alineaciones titulares confirmadas de Junior y Nacional para la final de Liga BetPlay I-2026

El defensa central pisó al delantero, poniéndole los taches más arriba del talón. Al ver la jugada, el árbitro, Carlos Ortega, le mostró tarjeta amarilla al jugador del 'tiburón', mientras que todos en el 'verdolaga' reclamaban la expulsión. Sobre ello, quienes se pronunciaron fueron algunos analistas arbitrales, dando su punto de vista.

"SE 'COMIERON' LA ROJA. En la final de vuelta, JUNIOR vs NACIONAL, el árbitro Ortega y el VAR (Manjarrez) se comieron la roja de Rivera del Tiburon, hizo una entrada por detrás con fuerza excesiva al talón (zona sensible) de Morelo. Era tarjeta roja y la omitieron", publicó José Borda en su cuenta oficial de 'X'. Pero no fue el único.

"¿ERA ROJA A RIVERA? Daniel Rivera, de Junior, llegó desde atrás mientras perseguía a Morelos y al final sacó su pie izquierdo y terminó impactando a Morelos entre el talón e incluso una parte de la pantorrilla. Golpea con taches, en una zona que es catalogada como sensible. El único punto debatible siento podría ser la intensidad, aunque, para mí, viéndola a velocidad normal, sí lleva una velocidad importante. Para Ortega, se quedó solo en nivel medio", escribió 'El VAR Central'.

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"Para mí, tarjeta roja por juego brusco y grave. En algunas tomas se ve incluso que el pie de Morelos queda enterrado y la pierna se le mueve hacia el otro lado. Es una entrada que igual representa grandes riesgos", sentenció.

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