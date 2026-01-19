Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Problemas para Millonarios por homenaje a Yeison Jiménez en El Campín; vendría aplazamiento

Problemas para Millonarios por homenaje a Yeison Jiménez en El Campín; vendría aplazamiento

En las últimas horas se anunció un concierto como tributo al cantante Yeison Jiménez en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el cual coincide con un partido del conjunto 'embajador'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de ene, 2026
Millonarios - 2026.
