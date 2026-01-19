Problemas para Millonarios por homenaje a Yeison Jiménez en El Campín; vendría aplazamiento

El fútbol profesional colombiano ya está en marcha luego de disputarse la primera fecha de la Liga BetPlay I-2026. Sin embargo, en las próximas horas se anunciaría el aplazamiento de un partido de Millonarios, por la realización de un concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

En la redes sociales, la empresa 'Sirvalo pues' anunció que se realizará un concierto como homenaje a Yeison Jiménez, cantante de música popular que falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. "Después de un proceso de análisis conjunto con la familia y su círculo más cercano, se tomó la decisión de CUMPLIR SU SUEÑO de realizar su segundo concierto en el Estadio El Campín, evento denominado “Mi Promesa Tour 2.0”, el cual se encontraba próximo a llenar la totalidad de su aforo", se lee de entrada en el comunicado.

La noticia afecta directamente a Millonarios, puesto que este tributo se cruza con un partido válido por la fecha cuatro contra Independiente Medellín. "La nueva fecha definida para la realización del evento es el 31 de enero, manteniendo las mismas ubicaciones adquiridas inicialmente para el concierto programado el 28 de marzo", confirmaron los organizadores.

Según la información, el evento no fue cancelado, ya que todo estaba prácticamente montado con la suficiente antelación por parte del artista y su equipo. "Tal como Yeison lo tenía planeado, el evento contará con artistas invitados de primer nivel ya confirmados, y el show central estará a cargo de su banda, con una puesta en escena especial que había sido previamente adelantada por su equipo de trabajo, concebida como un homenaje a su legado artístico y a su público".



Este será el segundo homenaje al oriundo de Manzanares, Caldas, luego de que sus colegas de la música popular le rindieran honores juntos a los cinco fallecidos en el Movistar Arena el pasado 14 de enero.

De esta manera, la Dimayor, que ya confirmó todo el calendario del primer semestre a excepción de la décima jornada, deberá buscarle nueva fecha al juego entre 'embajadores' y 'poderosos', el cual estaba pactado para el sábado 31 de enero a las 8:20 p.m. (hora Colombia). La opción de jugar ese mismo día en el estadio Metropolitano de Techo es poco viable, teniendo en cuenta el número de abonados del conjunto azul.