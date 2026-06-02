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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Cuándo es Nacional vs. Junior, por el partido de vuelta de la final de Liga BetPlay I-2026?

¿Cuándo es Nacional vs. Junior, por el partido de vuelta de la final de Liga BetPlay I-2026?

Luego del encuentro de ida en Barranquilla, Atlético Nacional y Junior se enfrentarán de nuevo, pero esta vez en el Atanasio Girardot para definir al campeón.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Junior vs. Nacional.
Junior vs. Nacional.
COLPRENSA.

La gran final de la Liga BetPlay I-2026 comenzó este martes 2 de junio de 2026 con una inesperada victoria 3-0 de Junior sobre Atlético Nacional, en el estadio Romelio Martínez. Sin embargo, este apenas fue el primer capítulo y todo se definirá en Medellín.

Junior mostró su mejor versión frente a su hinchada y tuvo como figura a Luis Muriel, quien anotó doblete. El primer tanto fue obra de Bryan Castrillón luego de un rebote que dio el arquero Harlem Castillo, tras un fuerte remate de Cristian Barrios.

Hinchas del Junior de Barranquilla.
Fútbol Colombiano

¿Por qué se detuvo Junior vs. Nacional al minuto 83, en la final de Liga BetPlay I-2026?

Cristian Barrios, jugador de Junior de Barranquilla, y Nicolás Rodríguez, futbolista de Atlético de Nacional
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Alineaciones titulares confirmadas de Junior y Nacional para la final de Liga BetPlay I-2026

Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior de Barranquilla.
Fútbol Colombiano

¿Era penalti para Junior? La jugada que dio de que hablar en la final contra Nacional

El segundo tanto de los 'tiburones' lo marcó Muriel con un fuerte remate de pierna derecha después de una buena jugada por derecha de Jhomier Guerrero. Nacional se vio desconocido, no tuvo opciones claras de gol y en la segunda parte el local lo liquidó.

Junior de Barranquilla venció a Atlético Nacional en la ida de la final de la Liga BetPlay I-2026
Junior de Barranquilla venció a Atlético Nacional en la ida de la final de la Liga BetPlay I-2026
Colprensa

Muriel fue derribado en el área por César Haydar y el colegiado Carlos Ortega sancionó penalti. El mismo delantero se encargó del cobro y no perdonó.

Fue así como los dirigidos por Alfredo Arias sacaron rédito de su juego en casa y viajan con una cómoda ventaja a la capital de Antioquia. Cabe recordar, que, los 'tiburones' son los actuales campeones del FPC y justamente en el encuentro de ida de esa final vencieron por el mismo marcador (3-0) al Deportes Tolima. ¿Se repetirá la historia y será suficiente renta para los rojiblancos?

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Nacional busca su título número 18 en Liga mientras que Junior le apunta al 12.

¿Cuándo es el partido de vuelta de la final de Liga BetPlay I-2026?

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La revancha de este duelo por la primera estrella del año está programada para el lunes 8 de junio, a las 5:00 p.m. (hora Colombia), en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, y contará con la transmisión de Win Sports.

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