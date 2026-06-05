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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Tantos días entre la ida y la vuelta de Junior y Nacional, pueden generar distracciones"

"Tantos días entre la ida y la vuelta de Junior y Nacional, pueden generar distracciones"

Un recordado futbolista de Junior y campeón ante Nacional, palpitó el juego de vuelta de la liga en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', y advirtió sobre algunos riesgos.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Junior vs. Nacional.
Junior vs. Nacional.
COLPRENSA.

Se comienza a palpitar la la final de vuelta de la Liga BetPlay entre Nacional y Junior de Barranquilla, serie a la que tiene una amplía ventaja el cuadro 'tiburón' tras ganar 3-0 en el estadio Romelio Martínez el pasado martes.

Es por ello que, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', se tuvo como invitado a un exjugador del equipo de la costa, se trata de Roberto Peñaloza quien fue capitán del club en el año 2004 y con el que salió campeón precisamente frente a Atlético Nacional en aquel año, desde la tanda de los penales en el Atanasio Girardot, tras un marcador global de 5-5.

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- ¿Qué recuerdos se le vienen a la cabeza aquella final del 2004?
"Uno siempre se queda con la euforia, con lo especial y con el triunfo, a pesar de haber ganado 3-0 en casa. Me inquieta que esta sea la primera vez que hay tantos días de diferencia entre el partido de ida y el de vuelta. Para descansar es bueno, pero también puede desenfocar al futbolista. Eso se puede prestar para distracciones. El técnico debe hacer mucho trabajo de convencimiento y responsabilidad para que el grupo no pierda de vista el objetivo", inició diciendo a la mesa de panelistas.

- ¿Cómo fue vivir el entorno del Atanasio cuando ellos les remontaron?
"En esa época no existían todos estos medios. Hoy las redes sociales y la televisión generan un ambiente enorme con videos de remontadas y todo eso. El Junior de hoy no se va a sorprender porque actualmente se ve todo lo que se hace. En aquel entonces no sabíamos la estrategia que habían montado con los 'recogebolas' y otras situaciones. Eso sí nos sorprendió porque no veíamos televisión ni teníamos tanta información. Va a ser impresionante el ambiente, pero los jugadores de Junior están preparados".

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Atlético Nacional y Junior de Barranquilla jugarán la vuelta de la final en el estadio Atanasio Girardot
Atlético Nacional y Junior de Barranquilla jugarán la vuelta de la final en el estadio Atanasio Girardot
Colprensa

- ¿Cómo recuperarse anímicamente para una tanda de penales tras una remontada?
"Hubo algo que nos pasó como jugadores. Ellos marcaron el 5-1 y con ese gol prácticamente se sentían campeones. Se relajaron y pusieron la camiseta de campeón en el banco. Eso detonó algo entre nosotros. Macnelly nos llamó la atención sobre esas camisetas y despertó nuestro orgullo. Esa fue una motivación extra y nos impulsó a seguir buscando el partido".

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- ¿Cómo vio al Junior de hoy en el partido de ida?
"Tácticamente, Junior superó a Nacional el martes. Alfredo Arias le ganó el duelo a Diego Arias en todos los aspectos. Hubo buenas marcaciones individuales, un trabajo defensivo muy sólido y el equipo mostró orden. Además, Junior mejoró mucho en la parte ofensiva respecto a los partidos contra Santa Fe y Once Caldas", concluyó el exfutbolista y recordado en Barranquilla.

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