"Luis Díaz es un caso aparte"; así opina del delantero de Colombia un exjugador de Millonarios

Luis Díaz se presenta al Mundial 2026 como la estrella a liderar a la Selección Colombia, esto tras su excelente campaña con Bayern Múnich. El guajiro jugará su primera Copa del Mundo, cumplirá ese sueño que tenía de niño, y por supuesto, se espera que ese buen desempeño que mostró a nivel de clubes lo traslade al combinado nacional en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.

En el ambiente futbolero de nuestro país hay confianza para el oriundo de Barrancas; hay certeza que su fútbol brillará con la 'tricolor' en tierras norteamericanas. Un exjugador con pasado en Millonarios le tiene fe al número '7'.

Luis Díaz; jugador de la Selección Colombia AFP

Publicidad

"La Selección Colombia bien. Cuando hay un Mundial de por medio no hay temperatura que valga. Y bueno, 'Lucho' Díaz es caso aparte, estamos convencidos de que van a hacer un gran papel", esas fueron las palabras de Osman López, en charla con la periodista Marcela Monsalve, enviada especial de Gol Caracol y Noticias Caracol.

Actualmente, López radica en Dallas, una de las sedes de este magno evento deportivo. Esta ciudad que puede sorprender cada día con el tema del clima.

Publicidad

"Acá en Dallas es todo el extremo, tanto en cuanTo a calor, como en el frío. Sin embargo, con los horarios desde la FIFA están pensando en los jugadores, en un mayor espectáculo; no exponiendo a los futbolistas que son los protagonistas", añadió.

Por último, Osman López, quien también figuró en clubes como Deportes Tolima, Olimpia de Paraguay, y jugó con Selección Colombia en los tiempos de 'Bolillo' Gómez como entrenador, contó que en la actualidad está muy ligado al fútbol femenino.

"Estoy acá desde hace10 años, muy metido en el tema del fútbol. Soy asistente de un equipo de niñas, en fútbol femenino; pertenezco también en cuerpo técnico de un equipo semiprofesional y hace poco estoy trabajando con un proyecto que trajeron de Manchester City. Con el tema de los migrantes nos damos cuenta que nosotros tenemos demasiado talento, mucha calidad y estamos haciendo parte de esto, a través de la formación deportiva", concluyó.

Osman López, exfutbolista colombiano. Foto: AFP.

Próximo partido de la Selección Colombia

Publicidad

Antes del debut en la Copa del Mundo 2026, los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a Jordania en partido de fogueo pactado para este domingo 7 de junio, en horario de las 6:00 de la tarde, de nuestro país. Lo podrá ver EN VIVO por la pantalla principal de Gol Caracol, en Ditu y en www.golcaracol.com