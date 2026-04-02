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Gol Caracol  / Inesperada decisión de FIFA con dos estadios donde jugará la Selección Colombia en Mundial 2026

Inesperada decisión de FIFA con dos estadios donde jugará la Selección Colombia en Mundial 2026

La Liga MX reveló la respuesta que recibió desde la FIFA por una solicitud sobre el estadio Azteca y Akron, sedes de los duelos de Colombia contra Uzbekistán y RD Congo, respectivamente.

Por: EFE
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Estadio Akron Guadalajara Mundial 2026
Así es el estadio Akron en Guadalajara, sede del Mundial 2026 y Selección Colombia - Foto:
AFP

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