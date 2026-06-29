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Gol Caracol  / Gol de Cody Gakpo contra Marruecos, dedicatoria especial y momento emotivo en el Mundial 2026

Gol de Cody Gakpo contra Marruecos, dedicatoria especial y momento emotivo en el Mundial 2026

Con lágrimas en sus ojos, el delantero de Países Bajos, Cody Gakpo, fue rodeado por sus compañeros, quienes lo abrazaron, y miró al cielo recordando a su hijo fallecido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Cody Gakpo, delantero de Países Bajos, celebra su gol contra Marruecos en el Mundial 2026
Cody Gakpo, delantero de Países Bajos, celebra su gol contra Marruecos en el Mundial 2026
AFP

El fútbol es más que un deporte y este lunes 29 de junio sí que quedó demostrado. Cody Gakpo, quien había vivido unos días bastante complicados, ya que se había confirmado la muerte de su hijo antes de nacer (cinco meses de gestación), fue el encargado de abrir el marcador contra Marruecos en el Mundial 2026.

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Cuando transcurría el minuto 72, Crysencio Summerville se hizo con el balón y comandó el ataque a toda velocidad. Ante la marca, cayó al suelo, pero desde ahí se las ingenió para hacer una asistencia y dejar solo a Cody Gakpo, quien, mano a mano, no perdonó. Anotó, rompió en llanto y fue abrazado por todos.

Cody Gakpo, delantero neerlandés, es abrazado por sus compañeros, tras su gol contra Marruecos en el Mundial 2026
Cody Gakpo, delantero neerlandés, es abrazado por sus compañeros, tras su gol contra Marruecos en el Mundial 2026
AFP

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