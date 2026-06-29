Gol de Cody Gakpo contra Marruecos, dedicatoria especial y momento emotivo en el Mundial 2026

El fútbol es más que un deporte y este lunes 29 de junio sí que quedó demostrado. Cody Gakpo, quien había vivido unos días bastante complicados, ya que se había confirmado la muerte de su hijo antes de nacer (cinco meses de gestación), fue el encargado de abrir el marcador contra Marruecos en el Mundial 2026.

Cuando transcurría el minuto 72, Crysencio Summerville se hizo con el balón y comandó el ataque a toda velocidad. Ante la marca, cayó al suelo, pero desde ahí se las ingenió para hacer una asistencia y dejar solo a Cody Gakpo, quien, mano a mano, no perdonó. Anotó, rompió en llanto y fue abrazado por todos.

Cody Gakpo, delantero neerlandés, es abrazado por sus compañeros, tras su gol contra Marruecos en el Mundial 2026 AFP

Vea el gol de Cody Gakpo, con Países Bajos vs. Marruecos en el Mundial 2026

UN GOL MÁS QUE ESPECIAL



Cody Gapko abrió el marcador para Países Bajos ante Marruecos, luego de perder de forma prematura a su hijo por nacer.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AMASmVI8sq — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026