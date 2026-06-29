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Gol Caracol  / Resumen de Brasil 2-1 Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026; vea los goles

Resumen de Brasil 2-1 Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026; vea los goles

Reviva las mejores jugadas y las anotaciones de Casemiro y Gabriel Martinelli, en 'la canarinha', y de Kaishu Sano, por los nipones, en el Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Brasil ganó en el último minuto y clasificó a octavos de final del Mundial 2026
Brasil ganó en el último minuto y clasificó a octavos de final del Mundial 2026
AFP

Brasil consiguió el lunes una agónica clasificación a octavos de final del Mundial 2026 al vencer de atrás 2-1 a Japón con un gol en el descuento de Gabriel Martinelli (90+5').

Japón había madrugado a Brasil con tanto de Kaishu Sano a los 29 minutos, pero Casemiro igualo a los 56' y el extremo del Arsenal le dio la victoria a la Canarinha en los instantes finales de un partido intenso jugado en el estadio techado de Houston (Texas).

CASEMIRO Y NEYMAR EN BRASIL
Gol Caracol

Vea el gol de Casemiro para el empate de Brasil frente a Japón, por el Mundial 2026

Los pentacampeones mundiales esperan ahora en octavos de final, el domingo en East Rutherford (Nueva Jersey) al vencedor del partido que juegan este martes en Arlington, vecino a Dallas, Noruega y Costa de Marfil.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti fueron al ataque desde el inicio pero se vieron sorprendidos por un Japón que les plantó cara, con individualidades como Ueda, Maeda, Junya Ito y Sano, auto de la apertura con un disparo desde afuera de área.

La Canarinha, que volvió a desnudar sus fragilidades defensivas, se había ido al descanso con un gol en contra.

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Debió rearmar sus estructuras y salir a jugarse la vida. El cabezazo de Casemiro y el tanto agónico de Martinelli lo reconciliaron con una torcida que abarrotó el Houston Stadium y terminó festejando la clasificación.

Celebración de Brasil
Celebración de Brasil
afp

Resumen de Brasil 2-1 Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

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Vinícius Jr con Brasil
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La Selección de Brasil luchó y lo consiguió; 2-1 sobre Japón y pasó a octavos en el Mundial 2026

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