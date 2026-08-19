"Jugar en un club con 15 títulos no es para cualquiera"; lo que dijo nueva figura del Real Madrid

El portugués Bernardo Silva, afirmó que jugar en el Real Madrid "no es para todos" después de que el centrocampista portugués fuera presentado por el quince veces campeón de Europa el miércoles. El jugador de 31 años, que llegó procedente del Manchester City al finalizar su contrato este verano, dijo sentirse orgulloso de unirse al club más exitoso del mundo.

"Ya he jugado bastantes veces en el Bernabéu; cuando llegas y ves los 15 títulos de la Champions League que exhiben allí, es muy imponente, y tenerlos aquí es muy especial", declaró Silva al canal de televisión del club, Real Madrid TV.

"Jugar en un club que tiene 15 títulos de la Liga de Campeones no es para cualquiera, así que estoy muy orgulloso y ahora lo daré todo por este club." Rodri, excompañero de Silva en el Manchester City, fichó este martes por el FC Barcelona del entrenador alemán Hansi Flick, ​​rival del su equipo actual el 'conjunto merngue'.

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El centrocampista español había sido vinculado con el Real Madrid y el nuevo entrenador del 'cojunto blanco', de José Mourinho, dijo que había hablado con Rodri a principios de verano "Hablé con él un par de veces y el Real Madrid le hizo una muy buena oferta", declaró Mourinho esta semana al programa de televisión español El Chiringuito.



Bernardo Silva; actual jugador del Manchester City AFP

"Rodri tenía dudas... y las dudas de Rodri me generaron dudas a mí." "Es un jugador extraordinario y fue muy profesional con nosotros, no tengo nada negativo que decir. Pero el Real Madrid es un club de tal envergadura que no puede permitirse jugadores que se lo piensen dos veces."

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El traspaso de Bernardo Silva y el fichaje frustrado de Rodri por el equipo 'cule' marcan un inicio de temporada lleno de tensiones en el fútbol español, donde el Real Madrid busca mantener su hegemonía bajo la dirección de José Mourinho, mientras sus rivales directos se refuerzan con figuras de élite mundial.