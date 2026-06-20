¿Harry Maguire o su doble?; curioso video del inglés, vendiendo láminas del Mundial en New York

En plena disputa del Mundial, todas las miradas están puestas en las distintas selecciones que participan en el torneo, mientras los clubes permanecen en receso a la espera del regreso de sus jugadores convocados, de cara al inicio de la temporada en el segundo semestre del año.

Sin embargo, han sido varios los jugadores importantes que se quedaron fuera de la convocatoria para la máxima cita orbital, y su presente durante el torneo sigue siendo incógnito.

Un curioso video que circula en redes sociales es la supuesta aparición del defensor Harry Maguire, el inglés no fue convocado por Thomas Tuchel a la Selección de Inglaterra, lo que generó al inicio comentarios divididos entre los aficionados, debido a la trayectoria del jugador durante años en los 'leones'.

Publicidad

Ahora, el video se le ve al supuesto futbolista en las calles de New York en un puesto de venta de laminas del album del Mundial. Allí se observa un grupo de chicos sorprendidos por encontrarse al inglés y lo enfocan dejando a la opinión de los internautas si es el mismo sujeto o alguien con muchas similitudes faciales al defensor.

Lo cierto es que esto ha generado un debate en redes sociales y en la prensa internacional por la supuesta nueva faceta del jugador durante el Mundial o si se trata de una simple coincidencia.

Publicidad

Harry Maguire wasn't selected for England, yet somehow he's still at the FIFA World Cup 2026 pic.twitter.com/oWsT9IHKw2 — Surajit (@surajit_ghosh2) June 20, 2026

Cómo va Inglaterra en el Mundial sin Harry Maguire

El seleccionado de los 'leones' generó gran expectativa y sorpresa desde la previa del inicio del Mundial, especialmente por la decisión de dejar fuera de la convocatoria no solo a Harry Maguire, sino también a otros jugadores como Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold. Aun así, la selección fue catalogada como una de las grandes candidatas al título por la jerarquía de su plantilla.

En su debut en el certamen, Inglaterra tuvodifícillcuentro difícil ante Croacia, selección que lidera Luka Modric. De inciio a fin fue uno delos mejores partidos que va del Mundial, que al final los británicos se impusieron en el marcador 4-2 con tantos de Marcus Rasford, Jude Bellingham y doblete de su goleador Harry Kane.

Publicidad

Ahora, en su segundo partido de la fase de grupos, los dirigidos por Thomas Tuchel se enfrentarán a Ghana el martes 23 de junio en el estadio de Boston, Estados Unidos, en busca de su clasificación a 16vos de final.