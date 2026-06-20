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Gol Caracol  / Vinícius Júnior toma el timón de una Selección Brasil que vuelve a soñar en grande

Vinícius Júnior toma el timón de una Selección Brasil que vuelve a soñar en grande

El astro de la Selección Brasil y Real Madrid, Vinícius Júnior, lideró el triunfo de la 'canarinha' frente a Haití y aseguró que dará todo para llevar a su escuadra a lo más alto del podio.

Por: AFP
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Vinícius Júnior, delantero y figura de la Selección Brasil.
Vinícius Júnior, delantero y figura de la Selección Brasil.
Foto: AFP

Con una asistencia para Matheus Cunha, un gol y guiños al 'jogo bonito', Vinícius Júnior asentó su lugar como líder de un Brasil que fiel a su historia goleó 3-0 a Haití y se acercó a los dieciseisavos de final en el Mundial de Norteamérica.

El delantero del Real Madrid insinuó con gol en el 1-1 frente Marruecos y confirmó este viernes en Filadelfia sobre Haití que a los 25 años está listo a sacar la cara por Brasil, único combinado pentacampeón del mundo y que lucha sin suerte hace más de dos décadas por ser gran protagonista de un Mundial.

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"Espero que sí", respondió 'Vini' al ser consultado sobre si este era su Mundial.

Vinícius Júnior festejando anotación con Brasil, en el Mundial 2026.
Vinícius Júnior festejando anotación con Brasil, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

La Copa del Mundo encuentra a la esperanza de la 'canarinha' en gran forma física, pero en un año que terminó colmado de decepciones en su club, que estuvo lejos de levantar LaLiga y la Champions.

"Estoy aquí en Norteamérica para hacer grandes cosas junto a la selección. Estoy bien (...) entregaré lo máximo para hacer goles, entregar asistencias y así poder ser campeón como Romário", dijo el futbolista al ser entrevistado por el 'Chapulín' para la televisión brasileña.

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'Vini' no esquivó las críticas que acumuló durante gran parte del trayecto hacia el Mundial, donde entregó varias actuaciones deslucidas con la casaca 'verdeamarela' puesta.

En la selección "siempre me sentí en casa, pero no conseguía transformar en realidad (mis expectativas), hacia buenos juegos pero no hacia goles" que ampararan su accionar, reconoció.

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- Vini-Paquetá, sociedad flamenguista -

A lo largo de su historia, Brasil logró sus títulos grandes a fuerza de grandes sociedades. Desde finales de los 1950 cuando Pelé-Garrincha enamoraron al mundo con su fútbol, la 'verdeamarela' repitió duplas imparables como la campeona en Estados Unidos 1994 formada por Romario-Bebeto o más reciente la de Ronaldo y Rivaldo.

Sin la excelencia de esas sociedades, la conexión futbolística lograda en el duelo ante Haití entre Vini y Lucas Paquetá enciende una pequeña llama de esperanza en una 'torcida' con 'saudade' de grandes festejos.

Un pase entre líneas de Paquetá puso de cara al gol a Vinicius ante Haití.

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Formados en la cantera del popular Flamengo, ambos jugadores se buscan y cada vez más seguido se encuentran.
Una dejadita de Vini para Martinelli, algunos toques de calidad de Paquetá, el ímpetu de Endrick al ingresar avanzado el segundo tiempo y los goles de Cunha avivan la llama de la esperanza.

"Un poquito de Brasil", tituló 'O Globo', vuelve al Mundial.

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