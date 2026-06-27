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Gol Caracol  / Tabla de posiciones del grupo L del Mundial 2026, tras Croacia 2-1 Ghana y Panamá 0-2 Inglaterra

Tabla de posiciones del grupo L del Mundial 2026, tras Croacia 2-1 Ghana y Panamá 0-2 Inglaterra

El grupo L de la Copa del Mundo tuvo una jornada vibrante que dejó como clasificados a Inglaterra, Croacia y Ghana. Acá toda la información

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Inglaterra vs Panamá
Inglaterra vs Panamá
AFP

Inglaterra entró este sábado a los dieciseisavos de final como primera del Grupo L, Croacia avanzó como segunda y Ghana pasó como una de las ocho mejores terceras del Mundial 2026.

El conjunto inglés, primero con siete puntos, ganó por 0-2 a Panamá y aguarda a un tercero como rival, probablemente Senegal. Su partido está fijado para el 1 de julio en Atlanta.

Nikola Vlašić festejando anotación con Croacia, en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el gol de Nikola Vlašić, en Ghana vs. Croacia, por el Mundial 2026

Derrick Luckassen festejando anotación con Ghana, en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el gol de Derrick Luckassen, en Ghana vs. Croacia, por el Mundial 2026

Harry Kane con la Selección de Inglaterra
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Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras el tanto de Harry Kane con Inglaterra

Inglaterra vs Panamá
Gol Caracol

Tabla de posiciones del grupo L del Mundial 2026, tras Croacia 2-1 Ghana y Panamá 0-2 Inglaterra

Croacia derrotó por 2-1 a Ghana, avanzó como segunda con seis enteros y se medirá con la segunda del Grupo K, que en este momento es Portugal, el 2 de julio en Toronto.

Ghana acabó tercera con 4 unidades y a falta de dos grupos por definirse, su próximo rival sería Colombia, que por ahora lidera el K, el 3 de julio en Kansas City.

Tabla de posiciones del grupo L del Mundial 2026

POSICIÓNEQUIPOSPJDGPUNTOS
1Inglaterra3+47
2Croacia306
3Ghana304
4Panamá3-40
Inglaterra vs Panamá
Gol Caracol

Tabla de posiciones del grupo L del Mundial 2026, tras Croacia 2-1 Ghana y Panamá 0-2 Inglaterra

Harry Kane festejando anotación con Inglaterra, en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el gol de Harry Kane, en Inglaterra vs. Panamá, por el Mundial 2026

Jude Bellingham festejando anotación Inglaterra, en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el gol de Jude Bellingham, en Inglaterra vs. Panamá, por el Mundial 2026

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