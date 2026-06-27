Tabla de posiciones del grupo L del Mundial 2026, tras Croacia 2-1 Ghana y Panamá 0-2 Inglaterra

Inglaterra entró este sábado a los dieciseisavos de final como primera del Grupo L, Croacia avanzó como segunda y Ghana pasó como una de las ocho mejores terceras del Mundial 2026.
El conjunto inglés, primero con siete puntos, ganó por 0-2 a Panamá y aguarda a un tercero como rival, probablemente Senegal. Su partido está fijado para el 1 de julio en Atlanta.
Croacia derrotó por 2-1 a Ghana, avanzó como segunda con seis enteros y se medirá con la segunda del Grupo K, que en este momento es Portugal, el 2 de julio en Toronto.
Ghana acabó tercera con 4 unidades y a falta de dos grupos por definirse, su próximo rival sería Colombia, que por ahora lidera el K, el 3 de julio en Kansas City.
Tabla de posiciones del grupo L del Mundial 2026
|POSICIÓN
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1
|Inglaterra
|3
|+4
|7
|2
|Croacia
|3
|0
|6
|3
|Ghana
|3
|0
|4
|4
|Panamá
|3
|-4
|0
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