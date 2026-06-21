Jordania vs. Argelia, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido del grupo F del Mundial 2026

Las selecciones de Jordania y Argelia saltarán este lunes a la cancha del Levi’s Stadium de San Francisco con una obligación: ganar para maquillar el debut con derrota en el Mundial 2026, y el deseo de que haya un perdedor en el choque que horas antes jugarán Argentina y Austria en Dallas.

Los 'valientes' y los 'zorros del desierto' necesitan los tres puntos en juego para cerrar la segunda jornada del grupo J con la cuota mínima obligatoria para llegar al tercer partido decisivo en condiciones de pelear por una plaza en la ronda de dieciseisavos del Mundial. Perder el lunes en San Francisco significa decir adiós.

¿Cómo llega la Selección de Jordania?

La formación de Jordania, conocida originalmente como Al-Nashama, cayó el 16 de junio en el debut por 3-1 ante Austria y ese mismo día 'Les Fennecs argelinos' fueron atropellados por la magia de Messi y su triplete.



La obligación de los dos colistas del grupo se resume en 'ganar o ganar' y en el terreno de las probabilidades la primera opción parece tenerla Argelia por la mayor experiencia de sus jugadores frente a un rival que ha llegado a su primer Mundial con la promesa de fastidiarle a la vida a muchos.

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Jordania, semifinalista de la última Copa Asiática, llega a su segundo partido con la sensación de que, superado el debut, lo peor ya pasó, y que en adelante cualquier logro será ganancia, según su entrenador, el marroquí Jamal Sellami.

Jordania perdió por lesión a Ibrahim Sabra por grave lesión, antes del Mundial. Foto: AFP

¿Cómo llega la Selección de Argelia al encuentro?

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Los 'zorros del desierto', dirigidos por el bosnio Vladimir Petković, han llegado a la vigésima edición del Mundial con una plantilla en la que se destacan los experimentados Ibrahim Maza, Rayan Aït Nouri, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa, Riyad Mahrez y Mohamed Amoura.

Jordania, más segura en el rol defensivo de su juego, cree que si mantiene su ADN y encuentra en gran día a su estrella Mousa Al-Tamari y al punta Ali Olwan, cualquier cosa puede pasar. Aunque la necesidad apremia, jordanos y argelinos se han permitido extender, al menos durante un partido más, la licencia para soñar.

Riyad Mahrez, autor del segundo gol de Argelia frente a Sudán Foto: AFP

Petkovic, quien antes de viajar con su plantilla al Mundial renovó su contrato hasta 2028, encantó a los hinchas al advertir de que el equipo no afrontará el torneo como una selección de reparto entre tantas estrellas.

Jordania, cuya experiencia en la Copa del Mundo se remonta al pasado encuentro de estreno con el Das Team austriaco, confía en que Sellami se encargue de añadir lo que necesitan para seguir en carrera. El marroquí jugó el Mundial de Francia'98, así que sabe cumplir en las grandes citas.

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Jordania vs. Argelia EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido del Mundial 2026

Día: lunes 22 de junio del 2026.

Jornada: segunda fecha del grupo F.

Hora: 10:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Bahía de San Francisco, Santa Clara.

TV: DSports - DGO

ONLINE: www.golcaracol.com