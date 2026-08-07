Vea el golazo de Luis Díaz, con Bayern Múnich vs. Aston Villa, en partido preparatorio

Luis Díaz está decidido a hacer una temporada igual o mejor que la anterior con Bayern Múnich. Prueba de ello fue como se le vio este viernes 7 de agosto, en el partido preparatorio contra Aston Villa. Y es que, antes de su ingreso, el duelo era aburrido, con pocas llegadas y sin emoción, pero, desde que saltó a la cancha, la historia cambió.
Con el fin de darle rodaje, el entrenador, Vincent Kompany, eligió al guajiro al minuto 62 para que entrara al campo de juego e hiciera de las suyas. Fue así como, al 73', recibió por la banda izquierda, encaró, se perfiló y sacó un potente remate imposible de atajar para el arquero, quien nada pudo hacer, a pesar de que se estiró.
Vea el gol de Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Aston Villa en partido preparatorio
QUEL BUT DE LUIS DIAZ FACE À ASTON VILLA ! 2-0 POUR LE BAYERN ! pic.twitter.com/pPvazylx3m— Actu Bayern (@ActuBayern_) August 7, 2026
Publicidad