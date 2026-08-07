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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el golazo de Luis Díaz, con Bayern Múnich vs. Aston Villa, en partido preparatorio

Vea el golazo de Luis Díaz, con Bayern Múnich vs. Aston Villa, en partido preparatorio

Desde que entró a la cancha, el delantero colombiano, Luis Díaz, marcó la diferencia y, por eso, era cuestión de tiempo para que inflara las redes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su asistencia contra Colonia por la Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su asistencia contra Colonia por la Bundesliga
Getty Images

Luis Díaz está decidido a hacer una temporada igual o mejor que la anterior con Bayern Múnich. Prueba de ello fue como se le vio este viernes 7 de agosto, en el partido preparatorio contra Aston Villa. Y es que, antes de su ingreso, el duelo era aburrido, con pocas llegadas y sin emoción, pero, desde que saltó a la cancha, la historia cambió.

Luis Díaz Selección Colombia
Colombianos en el exterior

A Bayern Múnich no llegó el mismo Luis Díaz de antes; en Alemania no lo pasan por alto

Con el fin de darle rodaje, el entrenador, Vincent Kompany, eligió al guajiro al minuto 62 para que entrara al campo de juego e hiciera de las suyas. Fue así como, al 73', recibió por la banda izquierda, encaró, se perfiló y sacó un potente remate imposible de atajar para el arquero, quien nada pudo hacer, a pesar de que se estiró.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, disputa la pretemporada
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, disputa la pretemporada
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