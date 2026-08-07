Vea el golazo de Luis Díaz, con Bayern Múnich vs. Aston Villa, en partido preparatorio

Luis Díaz está decidido a hacer una temporada igual o mejor que la anterior con Bayern Múnich. Prueba de ello fue como se le vio este viernes 7 de agosto, en el partido preparatorio contra Aston Villa. Y es que, antes de su ingreso, el duelo era aburrido, con pocas llegadas y sin emoción, pero, desde que saltó a la cancha, la historia cambió.

Con el fin de darle rodaje, el entrenador, Vincent Kompany, eligió al guajiro al minuto 62 para que entrara al campo de juego e hiciera de las suyas. Fue así como, al 73', recibió por la banda izquierda, encaró, se perfiló y sacó un potente remate imposible de atajar para el arquero, quien nada pudo hacer, a pesar de que se estiró.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, disputa la pretemporada Twitter del Bayern Múnich

Vea el gol de Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Aston Villa en partido preparatorio

QUEL BUT DE LUIS DIAZ FACE À ASTON VILLA ! 2-0 POUR LE BAYERN ! pic.twitter.com/pPvazylx3m — Actu Bayern (@ActuBayern_) August 7, 2026